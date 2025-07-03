Зростання цін на ULSD FOB Barge ARA у Європі

У Європі зафіксовано підвищення оцінки ціни на баржові партії ультранизькосірчистого дизельного пального (ULSD) у порту ARA, що свідчить про зростання попиту та вплив фінансових угод на ринку пального.

Цінова оцінка на дизель з ультранизьким вмістом сірки (ULSD) на умовах FOB баржа в зоні ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) зросла на +14.75 доларів. Ця оцінка відображає вартість партії, що вантажиться з відвантаженням у вікно 3–15 днів з дати публікації.

ULSD є основним видом дизельного пального для транспортування в Європі.

Ціна визначається як «flat price» або як диференціал до ф’ючерсів на низькосірчистий газойль, чи до форвардної кривої.

Водночас фінансові контракти на поставки ULSD укладаються у вигляді свопів, розрахованих проти середньомісячної оцінки S&P Global Platts за відповідний календарний місяць. Такі контракти оновлюються щомісячно, наприклад:

31 травня M+2 відображає постачання на липень

1 червня M+2 вже відображає постачання на серпень

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodities