Зростання цін на ULSD FOB Barge ARA у Європі

Обновлено: Июль 03, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Зростання цін на ULSD FOB Barge ARA у Європі

У Європі зафіксовано підвищення оцінки ціни на баржові партії ультранизькосірчистого дизельного пального (ULSD) у порту ARA, що свідчить про зростання попиту та вплив фінансових угод на ринку пального.

Цінова оцінка на дизель з ультранизьким вмістом сірки (ULSD) на умовах FOB баржа в зоні ARA (Амстердам–Роттердам–Антверпен) зросла на +14.75 доларів. Ця оцінка відображає вартість партії, що вантажиться з відвантаженням у вікно 3–15 днів з дати публікації.

  • ULSD є основним видом дизельного пального для транспортування в Європі.
  • Ціна визначається як «flat price» або як диференціал до ф’ючерсів на низькосірчистий газойль, чи до форвардної кривої.

Водночас фінансові контракти на поставки ULSD укладаються у вигляді свопів, розрахованих проти середньомісячної оцінки S&P Global Platts за відповідний календарний місяць. Такі контракти оновлюються щомісячно, наприклад:

  • 31 травня M+2 відображає постачання на липень
  • 1 червня M+2 вже відображає постачання на серпень

Джерело: Terminal

За матеріалами: Quantum Commodities

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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