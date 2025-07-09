Запаси сирої нафти США різко зросли попри прогнози скорочення

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Запаси сирої нафти США різко зросли попри прогнози скорочення

Американський інститут нафти (API) зафіксував несподіване збільшення запасів сирої нафти у США на 7,1 млн барелів за тиждень до 4 липня, попри очікуване аналітиками скорочення на 2,8 млн барелів. Ця динаміка може вплинути на перспективи відновлення цін нафти на глобальних ринках.

Деталі оновлених даних по запасах

  • З початку року запаси сирої нафти у США зросли на 11 млн барелів за підрахунками Oilprice на основі даних API.
  • Міністерство енергетики США повідомило про збільшення стратегічних резервів нафти (SPR) на 200 тис. барелів – до 403 млн барелів на 4 липня. Це суттєво нижче рівнів, що були до масштабного виведення запасів у період адміністрації Байдена.
  • Запаси у Кушингу, ключовому вузлі для поставок ф’ючерсних контрактів у США, зросли на 100 тис. барелів після скорочення на 1,417 млн барелів тижнем раніше.

Динаміка цін на нафту

На момент 13:30 за східним часом:

  • Brent зріс на $0,92 (+1,32%) – до $70,50 за барель, що більш ніж на $3 вище ціни минулого вівторка.
  • WTI піднявся на $0,80 (+1,18%) – до $68,73 за барель, також більш ніж на $3 вище рівня минулого тижня.

Ситуація з іншими нафтопродуктами

  • Запаси бензину впали на 2,2 млн барелів за тиждень до 4 липня, після зростання на 1,92 млн барелів тижнем раніше. При цьому запаси залишаються на 1% нижче п’ятирічного середнього рівня для цього часу року.
  • Запаси дистилятів знизилися на 800 тис. барелів. Тижнем раніше зменшення становило 3,458 млн барелів. Водночас вони залишаються на 21% нижче п’ятирічного середнього рівня станом на 27 червня.

Попри різке збільшення запасів сирої нафти, ринок залишається чутливим до ризиків обмеження постачання з боку великих експортерів та впливу геополітичних факторів. Водночас зниження запасів бензину та дистилятів свідчить про стійкий попит у сезон високого споживання.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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