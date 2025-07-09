Індія планує імпорт щонайменше 10% потреб у LPG з США

Індія прагне зміцнити торговельні відносини зі США через план імпорту близько 2 мільйонів тонн пропану та бутану, що покриє щонайменше 10% внутрішніх потреб у зрідженому нафтовому газі (LPG).

Розширення торговельної співпраці між Індією та США

Індія в межах стратегії торговельного вирівнювання з адміністрацією Трампа запропонувала забезпечувати постачання щонайменше 10% свого річного попиту на зріджений нафтовий газ зі США. Це відповідає приблизно 2 мільйонам метричних тонн пропану та бутану на рік.

Мета — зменшення залежності від традиційних постачальників LPG.

США, як один із провідних експортерів пропану і бутану, можуть стати стабільним партнером для Індії.

Пропозиція спрямована на диверсифікацію джерел постачання та зміцнення стратегічних зв’язків.

Такі плани можуть впливати на глобальні маршрути постачання LPG і баланс попиту у країнах Азії, стимулюючи розвиток інфраструктури імпорту та зберігання скрапленого газу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com