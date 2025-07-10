Оптові ціни на електроенергію у США цього літа зростуть попри нижчі температури

Очікується, що середні оптові ціни на електроенергію у США цього літа перевищать минулорічні через вищу ціну природного газу, попри прогноз трохи нижчих температур. Сплески цін можливі під час додаткових хвиль спеки.
Прогноз цін на літо
Середня композитна оптова ціна електроенергії для основних вузлів, за даними STEO, становитиме 45 доларів за мегават-годину (MWh) цього літа, що на 12% більше порівняно з минулим роком.
- Найвищі ціни прогнозуються в регіонах PJM, New York-ISO (NYISO) та ISO-New England (ISO-NE).
- У PJM очікувана ціна – 57 дол./MWh, що на 10 дол./MWh вище, ніж торік.
- В NYISO – 54 дол./MWh, в ISO-NE – 49 дол./MWh.
- Регіони східної частини США вже пережили ранню літню хвилю спеки в останній тиждень червня.
- В ERCOT (Техас) ціна прогнозується на рівні 38 дол./MWh, що на 4 дол./MWh вище, ніж минулого літа.
«Попри очікування трохи нижчих середніх температур цього літа порівняно з минулим роком, додаткові хвилі спеки впродовж решти літа можуть і надалі призводити до стрибків оптових цін на електроенергію»
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Оперативна інформація по ринках пального
Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA)