Оптові ціни на електроенергію у США цього літа зростуть попри нижчі температури

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , ,

Оптові ціни на електроенергію у США цього літа зростуть попри нижчі температури

Очікується, що середні оптові ціни на електроенергію у США цього літа перевищать минулорічні через вищу ціну природного газу, попри прогноз трохи нижчих температур. Сплески цін можливі під час додаткових хвиль спеки.

Прогноз цін на літо

Середня композитна оптова ціна електроенергії для основних вузлів, за даними STEO, становитиме 45 доларів за мегават-годину (MWh) цього літа, що на 12% більше порівняно з минулим роком.

  • Найвищі ціни прогнозуються в регіонах PJM, New York-ISO (NYISO) та ISO-New England (ISO-NE).
  • У PJM очікувана ціна – 57 дол./MWh, що на 10 дол./MWh вище, ніж торік.
  • В NYISO – 54 дол./MWh, в ISO-NE – 49 дол./MWh.
  • Регіони східної частини США вже пережили ранню літню хвилю спеки в останній тиждень червня.
  • В ERCOT (Техас) ціна прогнозується на рівні 38 дол./MWh, що на 4 дол./MWh вище, ніж минулого літа.

«Попри очікування трохи нижчих середніх температур цього літа порівняно з минулим роком, додаткові хвилі спеки впродовж решти літа можуть і надалі призводити до стрибків оптових цін на електроенергію»

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration (EIA)

Автор:

(Всего статей: 2015)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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