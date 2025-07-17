Nebraska випробовує E30: попередній звіт показує економічні перваги використання пального

Обновлено: Июль 17, 2025. Тэги: , , , , , ,

Організація Nebraska Ethanol Board представила проміжний звіт фазового проєкту E30, демонструючи безпеку та економічну доцільність використання суміші 30 % етанолу у звичайних автівках — важливий крок у розвитку альтернативної енергії.

Проміжні результати — безпечне та вигідне E30-паливо

  • 215 000 миль — загальний пробіг 94 легкових автівок штату Nebraska на E30 у рамках фази II (2023–2025).
  • Двигуни в сучасних авто (2020–2024) споживають в середньому 20,75 MPG на E30 проти 22,03 на E10 — лише 5,8 % зниження ефективності, яке компенсується 16,3 % економії за рахунок нижчої ціни.
  • Автівки 2003–2019 показали навіть перевагу — +7,5 % ефективності на E30 порівняно з E10.
  • Середня ціна E30 — $2,70/галон, тоді як E10 — $3,22/галон.

Технічна сумісність та адаптація ECU

  • Параметри двигуна — LTFT, STFT, показники датчиків O₂, температура охолоджуючої рідини і каталізатора — залишилися в безпечних межах.
  • Темпи тривалої адаптації ECU доводять, що двигуни адаптуються до E30 без втрати контролю за викидами.
  • Підвищена температура каталізатора покращує його ефективність, не викликаючи перегріву.

Транспортна надійність і довговічність

  • Кут відкриття дросельної заслінки трохи вищий, але без наслідків для працездатності.
  • Жодних ознак зносу вузлів чи відкладень забруднення дросельної заслінки не виявлено.

«Результати у проміжному звіті дуже обнадійливі… E30 значно дешевше за E10, … ці переваги очевидні» — виконавчий директор NEB Бен Родс.

Майбутній потенціал

Попри те, що E30 наразі дозволений лише у flex-fuel авто, EPA США надала дозвіл на дослідження для звичайних моделей. Проміжний звіт доводить ефективність та життєздатність E30 на практиці, відкриваючи шлях до широкого застосування середньоетанольних сумішей у майбутньому.

Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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