Nebraska випробовує E30: попередній звіт показує економічні перваги використання пального

Організація Nebraska Ethanol Board представила проміжний звіт фазового проєкту E30, демонструючи безпеку та економічну доцільність використання суміші 30 % етанолу у звичайних автівках — важливий крок у розвитку альтернативної енергії.
Проміжні результати — безпечне та вигідне E30-паливо
- 215 000 миль — загальний пробіг 94 легкових автівок штату Nebraska на E30 у рамках фази II (2023–2025).
- Двигуни в сучасних авто (2020–2024) споживають в середньому 20,75 MPG на E30 проти 22,03 на E10 — лише 5,8 % зниження ефективності, яке компенсується 16,3 % економії за рахунок нижчої ціни.
- Автівки 2003–2019 показали навіть перевагу — +7,5 % ефективності на E30 порівняно з E10.
- Середня ціна E30 — $2,70/галон, тоді як E10 — $3,22/галон.
Технічна сумісність та адаптація ECU
- Параметри двигуна — LTFT, STFT, показники датчиків O₂, температура охолоджуючої рідини і каталізатора — залишилися в безпечних межах.
- Темпи тривалої адаптації ECU доводять, що двигуни адаптуються до E30 без втрати контролю за викидами.
- Підвищена температура каталізатора покращує його ефективність, не викликаючи перегріву.
Транспортна надійність і довговічність
- Кут відкриття дросельної заслінки трохи вищий, але без наслідків для працездатності.
- Жодних ознак зносу вузлів чи відкладень забруднення дросельної заслінки не виявлено.
«Результати у проміжному звіті дуже обнадійливі… E30 значно дешевше за E10, … ці переваги очевидні» — виконавчий директор NEB Бен Родс.
Майбутній потенціал
Попри те, що E30 наразі дозволений лише у flex-fuel авто, EPA США надала дозвіл на дослідження для звичайних моделей. Проміжний звіт доводить ефективність та життєздатність E30 на практиці, відкриваючи шлях до широкого застосування середньоетанольних сумішей у майбутньому.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.com