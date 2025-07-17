Середня ціна російської нафти в національній валюті залишається нижчою за рівень, закладений у бюджеті на 2025 рік. Це створює додатковий тиск на фінанси країни, яка вже зіштовхнулася з істотним дефіцитом бюджету на тлі зростаючих оборонних витрат та послаблення позицій на світових нафтових ринках.

Ціновий дисбаланс та вплив курсу валюти

Згідно з підрахунками Reuters, у перші два тижні липня середня вартість бареля нафти російської суміші, що використовується для оподаткування, становила 4 701 рубль. Це:

майже не змінилося порівняно з червнем,

на 11,1% нижче за оновлену бюджетну мету, яка передбачає 5 281 рубль/барель.

Головна причина цього розриву — укріплення курсу рубля. Із початку року російська валюта зміцнилася на приблизно 45% завдяки зменшенню геополітичної напруги та жорсткій монетарній політиці Центрального банку. Це, у свою чергу, знижує номінальну рублеву вартість нафти, навіть якщо її ціна в доларах залишається стабільною або знижується.

Дефіцит бюджету та переорієнтація пріоритетів

Міністерство фінансів рф минулого тижня повідомило, що дефіцит бюджету за перше півріччя 2025 року склав 3,69 трлн рублів (47,31 млрд доларів США), або 1,7% ВВП. Саме такий показник закладено як цільовий на весь рік, хоча ще в квітні прогноз дефіциту був переглянутий у бік погіршення — з 0,5% до 1,7% ВВП.

Це стало наслідком зниження прогнозу доходів від енергетики на 24%, що є ознакою очікування тривалішого періоду низьких цін на нафту. При цьому витрати на національну оборону були збільшені ще на чверть — до 6,3% ВВП, найвищого рівня з часів «холодної війни».

Міжнародний контекст та ринок

Ціни на нафту на міжнародному ринку знижуються: доларовий еквівалент бареля втратив близько 10% від початку року. Це пов’язано із:

економічною невизначеністю ,

, зростанням видобутку з боку країн OPEC+ (включно з рф),

з боку країн OPEC+ (включно з рф), зниженням попиту з боку основних імпортерів.

Розрахункова ціна у рублях формується на основі середнього курсу 78,39 рубля за долар у перші два тижні липня та ціни 59,97 долара за барель. Водночас, бюджетний орієнтир — 56 доларів/барель при курсі 94,3 рубля/долар. Таким чином, поточна зміцнена валюта та ринкова ціна не дозволяють досягти цільових показників.

«Середня ціна російської нафти залишається нижчою за бюджетний орієнтир, що посилює фіскальні ризики на тлі зростання витрат на війну», — зазначає Reuters.

Висновки

росія недоотримує доходи від експорту нафти у рублевому еквіваленті, що негативно впливає на баланс бюджету;

високі оборонні витрати та падіння нафтових доходів — нестійка комбінація для довгострокової стабільності;

для довгострокової стабільності; ринок продовжує реагувати на збільшення пропозиції з боку OPEC+, що тисне на ціни;

курсова політика Центрального банку рф, хоча й підтримує валюту, посилює податкові втрати від енергетичного сектору.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters