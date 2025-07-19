Європейські ціни на дизель різко зросли через санкції проти росії

Обновлено: Июль 19, 2025. Тэги: , , , ,

Європейські ціни на дизель різко зросли через санкції проти росії

Ціни на дизель у Європі раптово злетіли 18 липня після 18-го пакету санкцій ЄС, що включає заборону імпорту нафтопродуктів з росії. Попри можливі постачання з Індії та Туреччини, ринки зіткнулися зі стрімким падінням запасів, особливо в хабі ARA.

Після анонсу санкцій

Ціни на біржі ICE LSGO в серпні зросли на $42,50 до $755/т, спреди August/September збільшилися на $9,75 до $27,25/т, September/October – на $7 до $16,25/т, а October/November – до $21,50/т. Це сигналізує про нестачу постачань та зростаючі побоювання щодо зимового сезону.

Індія та Туреччина в центрі уваги

  • Очікується, що санкції вплинуть на ≈250 000 барел/добу дизелю з Індії та Туреччини.
  • У червні Європа імпортувала 124 000 б/д з Індії (7 %) та 94 000 б/д з Туреччини (5 %) (дані S&P Global CAS).
  • Найбільші постачальники в червні – США (380 000 б/д) та Саудівська Аравія (190 000 б/д).

«Європа – величезний ринок дизелю, а Індія – ключовий постачальник, особливо після втрати російських об’ємів через ембарго» – сказала Ребека Фолі, аналітик Commodity Insights (S&P Global).

Низькі запаси та ризики

  • Запаси в хабі ARA опустилися до 18‑місячного мінімуму станом на 17 липня.
  • Європейські трейдери заявили, що на фоні сильної backwardation ніхто не готовий накопичувати запаси – «живуть від моменту до моменту».
  • Трейдер попередив: «Може виникнути ще один ривок цін, бо всі будуть шукати продукт, якого немає».
  • Інший: «Не знаю, як Європа ухвалила це рішення… Зрештою вплине на європейську інфляцію».

Міжнародні реакції

  • ЄС націлився на імпорт з «обхідних шляхів», не зачепивши Канаду, Норвегію, Швейцарію, США та Велику Британію.
  • США погрожували 100 % секундарними санкціями до вересня.
  • Індія в енергосемінарі в New Delhi заявила, що готова переключитися на альтернативні сорти нафти «якщо російська зникне».
  • Однак є занепокоєння щодо заводу Nayara Energy (400 000 б/д), що експортував до Європи ≈7 500 б/д.
  • Турецьке Міненерго чекає на уточнення деталей санкцій.

Замовити звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: spglobal.com

Автор:

(Всего статей: 2086)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: