Європейські ціни на дизель різко зросли через санкції проти росії

Ціни на дизель у Європі раптово злетіли 18 липня після 18-го пакету санкцій ЄС, що включає заборону імпорту нафтопродуктів з росії. Попри можливі постачання з Індії та Туреччини, ринки зіткнулися зі стрімким падінням запасів, особливо в хабі ARA.
Після анонсу санкцій
Ціни на біржі ICE LSGO в серпні зросли на $42,50 до $755/т, спреди August/September збільшилися на $9,75 до $27,25/т, September/October – на $7 до $16,25/т, а October/November – до $21,50/т. Це сигналізує про нестачу постачань та зростаючі побоювання щодо зимового сезону.
Індія та Туреччина в центрі уваги
- Очікується, що санкції вплинуть на ≈250 000 барел/добу дизелю з Індії та Туреччини.
- У червні Європа імпортувала 124 000 б/д з Індії (7 %) та 94 000 б/д з Туреччини (5 %) (дані S&P Global CAS).
- Найбільші постачальники в червні – США (380 000 б/д) та Саудівська Аравія (190 000 б/д).
«Європа – величезний ринок дизелю, а Індія – ключовий постачальник, особливо після втрати російських об’ємів через ембарго» – сказала Ребека Фолі, аналітик Commodity Insights (S&P Global).
Низькі запаси та ризики
- Запаси в хабі ARA опустилися до 18‑місячного мінімуму станом на 17 липня.
- Європейські трейдери заявили, що на фоні сильної backwardation ніхто не готовий накопичувати запаси – «живуть від моменту до моменту».
- Трейдер попередив: «Може виникнути ще один ривок цін, бо всі будуть шукати продукт, якого немає».
- Інший: «Не знаю, як Європа ухвалила це рішення… Зрештою вплине на європейську інфляцію».
Міжнародні реакції
- ЄС націлився на імпорт з «обхідних шляхів», не зачепивши Канаду, Норвегію, Швейцарію, США та Велику Британію.
- США погрожували 100 % секундарними санкціями до вересня.
- Індія в енергосемінарі в New Delhi заявила, що готова переключитися на альтернативні сорти нафти «якщо російська зникне».
- Однак є занепокоєння щодо заводу Nayara Energy (400 000 б/д), що експортував до Європи ≈7 500 б/д.
- Турецьке Міненерго чекає на уточнення деталей санкцій.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: spglobal.com