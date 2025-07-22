Етанол як інструмент глобальної декарбонізації

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Етанол як інструмент глобальної декарбонізації

Експорт біоетанолу зі США досягає рекордних обсягів, демонструючи дедалі більший інтерес світу до екологічно чистої енергії. Окрім використання у транспорті, етанол відкриває перспективи для сталого авіаційного й морського пального, побутової енергетики та хімічної промисловості.

Світові ринки збільшують частку етанолу

  • 1.746 млрд галонів (6.609 млрд літрів) етанолу було експортовано зі США у 2023/2024 маркетинговому році на суму $4.1 млрд — без урахування експорту до Японії.
  • Основні ринки: Канада, Велика Британія, Індія, ЄС.
  • Нові ринки: Коста-Рика, Гватемала, Панама — планують впровадження E10; Колумбія, Перу — розглядають підвищення частки етанолу в паливі.
  • Японія — перехід на E20 до 2040-го.
  • Філіппіни зберігають E10, добровільно допускають E20.

Мотивація для розширення використання

  • Економічна ефективність: етанол — доступне рішення з використанням наявної інфраструктури.
  • Екологія: покращення якості повітря за рахунок зменшення викидів.
  • Охорона здоров’я: менше забруднюючих речовин — менше проблем із диханням.

Нові горизонти: SAF, SMF, побут і хімія

  • США просувають етанол як компонент сталого авіаційного пального (SAF) через шлях alcohol-to-jet.
  • Розвивається напрям сталого пального для використання окрім авіації (SMF).
  • Використання у хімічній промисловості, побутовій енергетиці та інших сегментах зростає.

«Етанол — це ефективний інструмент декарбонізації, доступний уже сьогодні. Обмеження на його використання лише збільшують вартість чистої енергії для споживача» — зазначає Стефані Ларсон.

Політика й енергетичний перехід

  • Ключовий виклик — нормативні обмеження, які ускладнюють використання етанолу як сировини.
  • Рекомендація: створювати політики, що підтримують всі форми використання етанолу.

Підтримка американських фермерів та сільських громад

  • Виробництво етанолу стимулює сільську економіку США.
  • USGC продовжує просвітницькі програми, демонструючи ефективність етанолу у різних країнах.
  • Етанол — джерело енергії внутрішнього виробництва з високим октановим числом.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ethanolproducer.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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