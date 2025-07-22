Етанол як інструмент глобальної декарбонізації

Експорт біоетанолу зі США досягає рекордних обсягів, демонструючи дедалі більший інтерес світу до екологічно чистої енергії. Окрім використання у транспорті, етанол відкриває перспективи для сталого авіаційного й морського пального, побутової енергетики та хімічної промисловості.
Світові ринки збільшують частку етанолу
- 1.746 млрд галонів (6.609 млрд літрів) етанолу було експортовано зі США у 2023/2024 маркетинговому році на суму $4.1 млрд — без урахування експорту до Японії.
- Основні ринки: Канада, Велика Британія, Індія, ЄС.
- Нові ринки: Коста-Рика, Гватемала, Панама — планують впровадження E10; Колумбія, Перу — розглядають підвищення частки етанолу в паливі.
- Японія — перехід на E20 до 2040-го.
- Філіппіни зберігають E10, добровільно допускають E20.
Мотивація для розширення використання
- Економічна ефективність: етанол — доступне рішення з використанням наявної інфраструктури.
- Екологія: покращення якості повітря за рахунок зменшення викидів.
- Охорона здоров’я: менше забруднюючих речовин — менше проблем із диханням.
Нові горизонти: SAF, SMF, побут і хімія
- США просувають етанол як компонент сталого авіаційного пального (SAF) через шлях alcohol-to-jet.
- Розвивається напрям сталого пального для використання окрім авіації (SMF).
- Використання у хімічній промисловості, побутовій енергетиці та інших сегментах зростає.
«Етанол — це ефективний інструмент декарбонізації, доступний уже сьогодні. Обмеження на його використання лише збільшують вартість чистої енергії для споживача» — зазначає Стефані Ларсон.
Політика й енергетичний перехід
- Ключовий виклик — нормативні обмеження, які ускладнюють використання етанолу як сировини.
- Рекомендація: створювати політики, що підтримують всі форми використання етанолу.
Підтримка американських фермерів та сільських громад
- Виробництво етанолу стимулює сільську економіку США.
- USGC продовжує просвітницькі програми, демонструючи ефективність етанолу у різних країнах.
- Етанол — джерело енергії внутрішнього виробництва з високим октановим числом.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ethanolproducer.com