Британський водневий проєкт залучив £200 млн інвестицій із країн середнього сходу

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Британський водневий проєкт залучив £200 млн інвестицій із країн середнього сходу

У межах національної стратегії розвитку водневої інфраструктури Велика Британія реалізує перший проєкт із виробництва водню з відходів у зоні Thames Freeport. Потужність установки — до 12 тонн на добу. Проєкт профінансовано на £200 млн з боку країн середнього сходу та передбачає запуск у 2028 році.

Складові проєкту

1. Інвестиційна база

  • Проєкт London Thames Hydrogen залучив £200 млн інвестицій з країн середнього сходу.
  • Ці кошти спрямують на будівництво водневої установки у зоні Tilbury Tax Site у межах Thames Freeport.

2. Потужність і технологія

  • Очікувана продуктивність — до 12 тонн водню на добу.
  • Сировина — 300 000 тонн невідновлюваних відходів на рік, які зазвичай спалюються або відправляються на полігони.
  • Вироблений водень призначений для дорожнього транспорту та промислових споживачів.

3. Екологічна ефективність

  • Очікуване скорочення викидів CO₂ — понад 50 000 тонн на рік.
  • Зниження метанових викидів завдяки утилізації органічних відходів без розкладу.

4. Стратегічне значення

  • Це — перший об’єкт у межах проєкту національного «водневого шосе» вартістю £1 млрд.
  • Установа стане флагманським виробничим хабом для майбутньої водневої інфраструктури країни.

5. Соціально-економічний ефект

  • Планується створення понад 150 робочих місць у галузях інженерії, логістики, експлуатації та чистих технологій.

6. Перспективи розвитку

  • Запуск виробництва запланований на 2028 рік.
  • У наступних етапах передбачено спорудження ще одного об’єкта у Донкастері потужністю 5 тонн на добу.
  • Також планується встановлення зовнішніх ультра-швидких зарядних станцій для електромобілів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: qcintel.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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