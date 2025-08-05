Британський водневий проєкт залучив £200 млн інвестицій із країн середнього сходу

У межах національної стратегії розвитку водневої інфраструктури Велика Британія реалізує перший проєкт із виробництва водню з відходів у зоні Thames Freeport. Потужність установки — до 12 тонн на добу. Проєкт профінансовано на £200 млн з боку країн середнього сходу та передбачає запуск у 2028 році.
Складові проєкту
1. Інвестиційна база
- Проєкт London Thames Hydrogen залучив £200 млн інвестицій з країн середнього сходу.
- Ці кошти спрямують на будівництво водневої установки у зоні Tilbury Tax Site у межах Thames Freeport.
2. Потужність і технологія
- Очікувана продуктивність — до 12 тонн водню на добу.
- Сировина — 300 000 тонн невідновлюваних відходів на рік, які зазвичай спалюються або відправляються на полігони.
- Вироблений водень призначений для дорожнього транспорту та промислових споживачів.
3. Екологічна ефективність
- Очікуване скорочення викидів CO₂ — понад 50 000 тонн на рік.
- Зниження метанових викидів завдяки утилізації органічних відходів без розкладу.
4. Стратегічне значення
- Це — перший об’єкт у межах проєкту національного «водневого шосе» вартістю £1 млрд.
- Установа стане флагманським виробничим хабом для майбутньої водневої інфраструктури країни.
5. Соціально-економічний ефект
- Планується створення понад 150 робочих місць у галузях інженерії, логістики, експлуатації та чистих технологій.
6. Перспективи розвитку
- Запуск виробництва запланований на 2028 рік.
- У наступних етапах передбачено спорудження ще одного об’єкта у Донкастері потужністю 5 тонн на добу.
- Також планується встановлення зовнішніх ультра-швидких зарядних станцій для електромобілів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: qcintel.com