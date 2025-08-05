Ф’ючерси на нафту: надлишок постачання OPEC+ компенсує санкційний тиск

Станом на 5 серпня 2025 року ціни на нафту залишаються під тиском через оголошене OPEC+ нарощування видобутку нафти. Попри зростаючу геополітичну напругу, пов’язану із можливими вторинними санкціями проти Індії за імпорт російської нафти, ринок переважно реагує на очікування надлишкової пропозиції. Ціни на Brent і WTI опустились до мінімумів тижня.
Інтелектуальна карта
1. Цінова динаміка
- Brent знизився на 0,16 % — до 68,65 USD/барель.
- WTI втратив 0,18 % — до 66,17 USD/барель.
- Це четверте поспіль зниження для обох ф’ючерсних контрактів, що вивело їх на найнижчий рівень за останній тиждень.
2. Політика OPEC+ і баланс пропозиції
- OPEC+ оголосив про збільшення видобутку на 547 000 барелів на добу з вересня 2025 року.
- Це частина поступового скасування раніше узгодженого скорочення в обсязі 2,5 млн bpd, що становить близько 2,4 % світового попиту.
- Нинішнє збільшення видобутку перевищує потреби ринку й створює ризики надлишкової пропозиції.
3. Геополітична напруга та санкційні ризики
- Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100 % тариф на імпортерів російської нафти, зокрема Індію.
- У липні вже були введені 25 % тарифи, що є першим кроком до жорсткішого торговельного тиску.
- Індія у першому півріччі 2025 року імпортувала в середньому 1,75 млн барелів на добу російської нафти — на 1 % більше, ніж у 2024 році.
4. Очікування попиту
- Аналітики JPMorgan попереджають про ризики рецесії в США, що обмежують очікування зростання попиту.
- Китай не демонструє стимулюючих заходів, акцентуючи увагу на структурному перебалансуванні економіки.
- Обидва фактори знижують підтримку цінам на нафту навіть попри санкційний тиск.
5. Висновки
- Нарощування видобутку OPEC+ нейтралізує очікувані втрати обсягів з боку росії, якщо санкції проти Індії набудуть чинності.
- Ринковий баланс перехилився в бік надлишкової пропозиції, що чинить тиск на котирування Brent і WTI.
- Ціни залишаються в зниженому коридорі, допоки не з’являться чіткі сигнали зростання попиту або скорочення видобутку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, 5 серпня 2025