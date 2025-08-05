Ф’ючерси на нафту: надлишок постачання OPEC+ компенсує санкційний тиск

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ф’ючерси на нафту: надлишок постачання OPEC+ компенсує санкційний тиск

Станом на 5 серпня 2025 року ціни на нафту залишаються під тиском через оголошене OPEC+ нарощування видобутку нафти. Попри зростаючу геополітичну напругу, пов’язану із можливими вторинними санкціями проти Індії за імпорт російської нафти, ринок переважно реагує на очікування надлишкової пропозиції. Ціни на Brent і WTI опустились до мінімумів тижня.

Інтелектуальна карта

1. Цінова динаміка

  • Brent знизився на 0,16 % — до 68,65 USD/барель.
  • WTI втратив 0,18 % — до 66,17 USD/барель.
  • Це четверте поспіль зниження для обох ф’ючерсних контрактів, що вивело їх на найнижчий рівень за останній тиждень.

2. Політика OPEC+ і баланс пропозиції

  • OPEC+ оголосив про збільшення видобутку на 547 000 барелів на добу з вересня 2025 року.
  • Це частина поступового скасування раніше узгодженого скорочення в обсязі 2,5 млн bpd, що становить близько 2,4 % світового попиту.
  • Нинішнє збільшення видобутку перевищує потреби ринку й створює ризики надлишкової пропозиції.

3. Геополітична напруга та санкційні ризики

  • Президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100 % тариф на імпортерів російської нафти, зокрема Індію.
  • У липні вже були введені 25 % тарифи, що є першим кроком до жорсткішого торговельного тиску.
  • Індія у першому півріччі 2025 року імпортувала в середньому 1,75 млн барелів на добу російської нафти — на 1 % більше, ніж у 2024 році.

4. Очікування попиту

  • Аналітики JPMorgan попереджають про ризики рецесії в США, що обмежують очікування зростання попиту.
  • Китай не демонструє стимулюючих заходів, акцентуючи увагу на структурному перебалансуванні економіки.
  • Обидва фактори знижують підтримку цінам на нафту навіть попри санкційний тиск.

5. Висновки

  • Нарощування видобутку OPEC+ нейтралізує очікувані втрати обсягів з боку росії, якщо санкції проти Індії набудуть чинності.
  • Ринковий баланс перехилився в бік надлишкової пропозиції, що чинить тиск на котирування Brent і WTI.
  • Ціни залишаються в зниженому коридорі, допоки не з’являться чіткі сигнали зростання попиту або скорочення видобутку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, 5 серпня 2025

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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