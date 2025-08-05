Майбутнє ринку водню у США: зростання за інерцією без прориву електролізу

Згідно з прогнозом Управління енергетичної інформації США (AEO2025), виробництво водню в країні до 2050 року зросте на близько 80% у порівнянні з 2024 роком, досягнувши 14,3 млн метричних тонн. Основним джерелом залишиться парова конверсія метану (SMR), тоді як електроліз, попри підтримку податкових кредитів, матиме мінімальну роль. Водночас залежність від викопного палива в процесі виробництва водню зберігається, що має ключові наслідки для нафтової та хімічної галузей.
Водневе майбутнє США: домінування парової конверсії метану до 2050 року
1. Базовий сценарій зростання
- У референтному сценарії загальне виробництво водню у США зросте з 10 млн метричних тонн у 2018 році до 14,3 млн тонн у 2050 році.
- Це відповідає зростанню з 1,340 трлн британських теплових одиниць (TBtu) до 1,900 TBtu, або з 1,8% до 2,5% від загального обсягу кінцевого споживання енергії у США.
- Понад 80% водню буде отримано шляхом парової конверсії метану (SMR).
2. Обмежена роль новітніх технологій
- Електроліз води, попри податкову підтримку через закон Inflation Reduction Act (секція 45V), забезпечуватиме менше ніж 1% загального виробництва водню до 2050 року.
- SMR з уловлюванням вуглецю (CCS) досягне 1,5–2 млн тонн у 2030-х роках, але майже зникне після 2045 року через завершення дії податкових субсидій.
3. Виробництво як побічний продукт
- Значна частка водню надходитиме як побічний продукт промислових процесів, таких як крекінг етану або дегідрування пропану.
- Цей водень потраплятиме на ринок, якщо його не споживають внутрішньо у самих процесах.
4. Вплив політик та альтернативних сценаріїв
- У разі низької пропозиції нафти й газу, висока ціна природного газу робить SMR менш економічно привабливим.
- Сценарій високого економічного зростання передбачає найбільший попит на водень — 15,5 млн тонн у 2050 році.
- Сценарій Alternative Transportation показує найнижчий рівень зростання через відсутність політичної підтримки — виробництво водню майже не зростає.
5. Застосування у промисловості
- Усі обсяги ринку водню споживаються майже виключно нафтопереробною та хімічною промисловістю.
- Зокрема, в 2018 році 8 млн тонн водню визначено як ринковий водень — тобто такий, що доставляється споживачеві.
6. Висновки
- Парова конверсія метану залишатиметься основним джерелом водню до 2050 року.
- Податкові стимули не змінюють структури виробництва суттєво — електроліз не набуває масового поширення.
- Промислове застосування водню залишатиметься основною сферою, без прориву в транспортному секторі у відсутність підтримуючої політики.
Джерело: Terminal
За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – AEO2025