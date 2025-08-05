Майбутнє ринку водню у США: зростання за інерцією без прориву електролізу

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Майбутнє ринку водню у США: зростання за інерцією без прориву електролізу

Згідно з прогнозом Управління енергетичної інформації США (AEO2025), виробництво водню в країні до 2050 року зросте на близько 80% у порівнянні з 2024 роком, досягнувши 14,3 млн метричних тонн. Основним джерелом залишиться парова конверсія метану (SMR), тоді як електроліз, попри підтримку податкових кредитів, матиме мінімальну роль. Водночас залежність від викопного палива в процесі виробництва водню зберігається, що має ключові наслідки для нафтової та хімічної галузей.

Водневе майбутнє США: домінування парової конверсії метану до 2050 року

1. Базовий сценарій зростання

  • У референтному сценарії загальне виробництво водню у США зросте з 10 млн метричних тонн у 2018 році до 14,3 млн тонн у 2050 році.
  • Це відповідає зростанню з 1,340 трлн британських теплових одиниць (TBtu) до 1,900 TBtu, або з 1,8% до 2,5% від загального обсягу кінцевого споживання енергії у США.
  • Понад 80% водню буде отримано шляхом парової конверсії метану (SMR).

2. Обмежена роль новітніх технологій

  • Електроліз води, попри податкову підтримку через закон Inflation Reduction Act (секція 45V), забезпечуватиме менше ніж 1% загального виробництва водню до 2050 року.
  • SMR з уловлюванням вуглецю (CCS) досягне 1,5–2 млн тонн у 2030-х роках, але майже зникне після 2045 року через завершення дії податкових субсидій.

3. Виробництво як побічний продукт

  • Значна частка водню надходитиме як побічний продукт промислових процесів, таких як крекінг етану або дегідрування пропану.
  • Цей водень потраплятиме на ринок, якщо його не споживають внутрішньо у самих процесах.

4. Вплив політик та альтернативних сценаріїв

  • У разі низької пропозиції нафти й газу, висока ціна природного газу робить SMR менш економічно привабливим.
  • Сценарій високого економічного зростання передбачає найбільший попит на водень — 15,5 млн тонн у 2050 році.
  • Сценарій Alternative Transportation показує найнижчий рівень зростання через відсутність політичної підтримки — виробництво водню майже не зростає.

5. Застосування у промисловості

  • Усі обсяги ринку водню споживаються майже виключно нафтопереробною та хімічною промисловістю.
  • Зокрема, в 2018 році 8 млн тонн водню визначено як ринковий водень — тобто такий, що доставляється споживачеві.

6. Висновки

  • Парова конверсія метану залишатиметься основним джерелом водню до 2050 року.
  • Податкові стимули не змінюють структури виробництва суттєво — електроліз не набуває масового поширення.
  • Промислове застосування водню залишатиметься основною сферою, без прориву в транспортному секторі у відсутність підтримуючої політики.

Джерело: Terminal

За матеріалами: U.S. Energy Information Administration – AEO2025

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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