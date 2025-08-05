Світовий газовий ринок: напруження у 2025 та очікування зростання у 2026

У 2025 році світовий попит на природний газ суттєво уповільнився, особливо в Азії та Євразії, попри зростання в Європі та Північній Америці. Основні причини — скорочення постачання трубопровідного газу з росії, нестабільна геополітика та високі спотові ціни на LNG. У 2026 році очікується новий імпульс попиту на тлі зростання пропозиції скрапленого газу завдяки запуску великих проєктів у США, Канаді та Катарі.
Світовий газовий ринок у 2025–2026 роках: уповільнення, напруження та очікуване зростання
1. Динаміка попиту на газ у 2025 році
- Світове споживання газу зросло лише на 1% р/р у першій половині 2025 року.
- Європа: +6.5% р/р — через зниження генерації з вітру й гідроенергії.
- Північна Америка: +2.5% р/р — завдяки холодному першому кварталу.
- Азія: суттєве уповільнення попиту — Китай -1%, Індія -7% у перші п’ять місяців.
- Євразія: -2% — тепла зима в росії зменшила потребу в опаленні.
2. Стримувальні чинники
- Скорочення постачання трубопровідного газу з росії до ЄС на 45% (–6.5 млрд м³).
- Падіння постачань із Норвегії: –4.5% (–3 млрд м³) через технічне обслуговування.
- Низькі запаси у сховищах ЄС: на кінець опалювального сезону були на 42% нижчими, ніж рік тому.
- Інтенсивні ін’єкції до сховищ у ІІ кварталі: +36% р/р (~7 млрд м³).
3. LNG: часткова компенсація дефіциту
- Глобальна пропозиція LNG зросла на 4% (12 млрд м³) у першій половині 2025 року.
- Понад ⅔ приросту забезпечено терміналом Plaquemines LNG (США), запущеним наприкінці 2024 року.
- Імпорт LNG до ЄС: +25% (майже 20 млрд м³), досягнувши рекордного рівня — 92 млрд м³ за 6 місяців.
4. Ціни й ринкова волатильність
- Ціни в ЄС: +40% р/р на спотовому хабі.
- Ціни в Азії: +28% р/р (Platts JKM), що негативно вплинуло на попит у чутливих до цін ринках.
- Конфлікт Ізраїль–Іран: призвів до стрибка цін на газ:
- TTF (ЄС): +18% до $14/MBtu (10–19 червня)
- JKM (Азія): +16% до $14.8/MBtu
- Після перемир’я: ціни впали майже на 20%, повернувшись до довоєнного рівня.
5. Фізичні збої постачання через конфлікт
- Ізраїль припинив видобуток на родовищах Левіафан і Каріш з 13 по 25 червня.
- Експорт до Єгипту та Йорданії припинено, скоротилося виробництво добрив.
-
Конфлікт Ізраїль–Іран підкреслив зв’язок між енергетичною та продовольчою безпекою.
6. Прогноз на 2025–2026 роки
- Прогноз зростання споживання у 2025: +1.3% (порівняно з +2.8% у 2024).
- У 2026: очікується зростання на 2%, оновлення історичного максимуму споживання.
- LNG у 2026: прогнозоване зростання на 7% (+40 млрд м³) — найвищий приріст із 2019 року.
- Основні джерела: США, Канада, Катар (North Field East).
- Російський Arctic LNG 2 не враховується в прогнозах через санкції.
7. Регіональні прогнози на 2026
- Азія: +4% — половина світового приросту попиту, LNG-імпорт +10%.
- Євразія: +2%
- Африка й Близький Схід: +3.5%
- Північна Америка: менше ніж +1%
- Центральна й Південна Америка: незначне зниження через розвиток ВДЕ
- Європа: -2% через більшу частку відновлюваних джерел енергії
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA