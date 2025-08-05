Світовий газовий ринок: напруження у 2025 та очікування зростання у 2026

Обновлено: Август 05, 2025. Тэги: , , , ,

Світовий газовий ринок: напруження у 2025 та очікування зростання у 2026

У 2025 році світовий попит на природний газ суттєво уповільнився, особливо в Азії та Євразії, попри зростання в Європі та Північній Америці. Основні причини — скорочення постачання трубопровідного газу з росії, нестабільна геополітика та високі спотові ціни на LNG. У 2026 році очікується новий імпульс попиту на тлі зростання пропозиції скрапленого газу завдяки запуску великих проєктів у США, Канаді та Катарі.

Світовий газовий ринок у 2025–2026 роках: уповільнення, напруження та очікуване зростання

1. Динаміка попиту на газ у 2025 році

  • Світове споживання газу зросло лише на 1% р/р у першій половині 2025 року.
  • Європа: +6.5% р/р — через зниження генерації з вітру й гідроенергії.
  • Північна Америка: +2.5% р/р — завдяки холодному першому кварталу.
  • Азія: суттєве уповільнення попиту — Китай -1%, Індія -7% у перші п’ять місяців.
  • Євразія: -2% — тепла зима в росії зменшила потребу в опаленні.

2. Стримувальні чинники

  • Скорочення постачання трубопровідного газу з росії до ЄС на 45% (–6.5 млрд м³).
  • Падіння постачань із Норвегії: –4.5% (–3 млрд м³) через технічне обслуговування.
  • Низькі запаси у сховищах ЄС: на кінець опалювального сезону були на 42% нижчими, ніж рік тому.
  • Інтенсивні ін’єкції до сховищ у ІІ кварталі: +36% р/р (~7 млрд м³).

3. LNG: часткова компенсація дефіциту

  • Глобальна пропозиція LNG зросла на 4% (12 млрд м³) у першій половині 2025 року.
  • Понад ⅔ приросту забезпечено терміналом Plaquemines LNG (США), запущеним наприкінці 2024 року.
  • Імпорт LNG до ЄС: +25% (майже 20 млрд м³), досягнувши рекордного рівня — 92 млрд м³ за 6 місяців.

4. Ціни й ринкова волатильність

  • Ціни в ЄС: +40% р/р на спотовому хабі.
  • Ціни в Азії: +28% р/р (Platts JKM), що негативно вплинуло на попит у чутливих до цін ринках.
  • Конфлікт Ізраїль–Іран: призвів до стрибка цін на газ:
    • TTF (ЄС): +18% до $14/MBtu (10–19 червня)
    • JKM (Азія): +16% до $14.8/MBtu
  • Після перемир’я: ціни впали майже на 20%, повернувшись до довоєнного рівня.

5. Фізичні збої постачання через конфлікт

  • Ізраїль припинив видобуток на родовищах Левіафан і Каріш з 13 по 25 червня.
  • Експорт до Єгипту та Йорданії припинено, скоротилося виробництво добрив.

  • Конфлікт Ізраїль–Іран підкреслив зв’язок між енергетичною та продовольчою безпекою.

6. Прогноз на 2025–2026 роки

  • Прогноз зростання споживання у 2025: +1.3% (порівняно з +2.8% у 2024).
  • У 2026: очікується зростання на 2%, оновлення історичного максимуму споживання.
  • LNG у 2026: прогнозоване зростання на 7% (+40 млрд м³) — найвищий приріст із 2019 року.
  • Основні джерела: США, Канада, Катар (North Field East).
  • Російський Arctic LNG 2 не враховується в прогнозах через санкції.

7. Регіональні прогнози на 2026

  • Азія: +4% — половина світового приросту попиту, LNG-імпорт +10%.
  • Євразія: +2%
  • Африка й Близький Схід: +3.5%
  • Північна Америка: менше ніж +1%
  • Центральна й Південна Америка: незначне зниження через розвиток ВДЕ
  • Європа: -2% через більшу частку відновлюваних джерел енергії

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2214)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: