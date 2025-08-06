Світовий дизель під тиском: нові торгові мита та геополітичні ризики

Заяви президента США Дональда Трампа щодо введення 25% мит на імпорт з Індії через закупівлю нафти з росії викликали стрибок цін на дизель і посилили побоювання глобального дефіциту. Водночас, США наклали 50% мито на дизельні постачання з Бразилії. На тлі геополітичної напруги, зростання виробництва нафти у США втрачає динаміку, а запаси важкої російської нафти, критично важливої для європейських НПЗ, можуть опинитися під загрозою. Все це створює тиск на ринок нафтопродуктів і змушує країни захищати свої енергетичні інтереси.
Геополітика, нафта і ризики для ринку дизельного пального
1. Заяви США та торговий тиск
- Президент Трамп пригрозив 25% митом на імпорт з Індії через її закупівлю нафти з росії.
- Стивен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому:
«Недопустимо, щоб Індія фінансувала цю війну, купуючи нафту з росії» — Стивен Міллер
- У відповідь ціни на дизель зросли, а спреди нафтопродуктів різко збільшились через побоювання втрати обсягів російського дизелю.
2. Ключова роль російської нафти
- росія залишається одним із найбільших експортерів дизелю.
- Її важка нафта високо цінується європейськими нафтопереробними заводами.
- Термін, встановлений Трампом для припинення війни — 8 серпня, посилює невизначеність для енергетичних ринків.
3. Позиція Індії
- Індія вказала, що почала імпорт з росії через перенаправлення традиційних обсягів у Європу після початку війни.
- США тоді самі заохочували такі імпортні рішення для стабілізації глобального енергоринку.
- У 2024 році торгівля ЄС з росією склала 67,5 млрд євро в товарах і 17,2 млрд євро в послугах, зокрема 16,5 млн тонн LNG — значно більше, ніж у Індії.
- Індія заявила, що її торгівля з росією зумовлена необхідністю, а не зручністю.
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«Індія вживатиме всіх заходів для захисту національних інтересів та економічної безпеки» — офіційна позиція уряду Індії
4. Інші країни під тиском США
- Китай має виконати енергетичний дедлайн до 12 серпня, але відмовився припинити імпорт нафти з росії.
- МЗС Китаю:
«Примус і тиск не матимуть ефекту. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет і інтереси розвитку»
- Бразилія за постійний імпорт нафти з рф отримала 50% мито з боку США.
5. Динаміка нафтопромисловості США
- Попри ріст видобутку, активність у секторі сланцевої нафти знижується.
- Генеральний директор Kaes Van’t Hof заявив:
«Ми вважаємо, що за поточних цін видобуток сланцевої нафти досяг піку»
- У США за останній тиждень додано 5 бурових установок, загалом — 122 (зростання на 13% за два тижні).
6. Очікування на ринку
- Аналітики сумніваються, що Трамп дійсно запровадить санкції, однак він часто спростовує скептиків.
- Standard Chartered попереджає, що ОПЕК може не мати очікуваного запасу потужностей на випадок втрати обсягів з рф.
- Наразі ринок стабілізується після зниження цін, однак ризики залишаються високими.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Замовити звіт по ринку