Світовий дизель під тиском: нові торгові мита та геополітичні ризики

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Світовий дизель під тиском: нові торгові мита та геополітичні ризики

Заяви президента США Дональда Трампа щодо введення 25% мит на імпорт з Індії через закупівлю нафти з росії викликали стрибок цін на дизель і посилили побоювання глобального дефіциту. Водночас, США наклали 50% мито на дизельні постачання з Бразилії. На тлі геополітичної напруги, зростання виробництва нафти у США втрачає динаміку, а запаси важкої російської нафти, критично важливої для європейських НПЗ, можуть опинитися під загрозою. Все це створює тиск на ринок нафтопродуктів і змушує країни захищати свої енергетичні інтереси.

Геополітика, нафта і ризики для ринку дизельного пального

1. Заяви США та торговий тиск

  • Президент Трамп пригрозив 25% митом на імпорт з Індії через її закупівлю нафти з росії.
  • Стивен Міллер, заступник керівника апарату Білого дому:

    «Недопустимо, щоб Індія фінансувала цю війну, купуючи нафту з росії» — Стивен Міллер

  • У відповідь ціни на дизель зросли, а спреди нафтопродуктів різко збільшились через побоювання втрати обсягів російського дизелю.

2. Ключова роль російської нафти

  • росія залишається одним із найбільших експортерів дизелю.
  • Її важка нафта високо цінується європейськими нафтопереробними заводами.
  • Термін, встановлений Трампом для припинення війни — 8 серпня, посилює невизначеність для енергетичних ринків.

3. Позиція Індії

  • Індія вказала, що почала імпорт з росії через перенаправлення традиційних обсягів у Європу після початку війни.
  • США тоді самі заохочували такі імпортні рішення для стабілізації глобального енергоринку.
  • У 2024 році торгівля ЄС з росією склала 67,5 млрд євро в товарах і 17,2 млрд євро в послугах, зокрема 16,5 млн тонн LNG — значно більше, ніж у Індії.
  • Індія заявила, що її торгівля з росією зумовлена необхідністю, а не зручністю.

  • «Індія вживатиме всіх заходів для захисту національних інтересів та економічної безпеки» — офіційна позиція уряду Індії

4. Інші країни під тиском США

  • Китай має виконати енергетичний дедлайн до 12 серпня, але відмовився припинити імпорт нафти з росії.
  • МЗС Китаю:

    «Примус і тиск не матимуть ефекту. Китай рішуче захищатиме свій суверенітет і інтереси розвитку»

  • Бразилія за постійний імпорт нафти з рф отримала 50% мито з боку США.

5. Динаміка нафтопромисловості США

  • Попри ріст видобутку, активність у секторі сланцевої нафти знижується.
  • Генеральний директор Kaes Van’t Hof заявив:

    «Ми вважаємо, що за поточних цін видобуток сланцевої нафти досяг піку»

  • У США за останній тиждень додано 5 бурових установок, загалом — 122 (зростання на 13% за два тижні).

6. Очікування на ринку

  • Аналітики сумніваються, що Трамп дійсно запровадить санкції, однак він часто спростовує скептиків.
  • Standard Chartered попереджає, що ОПЕК може не мати очікуваного запасу потужностей на випадок втрати обсягів з рф.
  • Наразі ринок стабілізується після зниження цін, однак ризики залишаються високими.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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