EIA зафіксувала скорочення запасів нафти у США за тиждень до 10 липня

Управління енергетичної інформації США 15 липня 2026 року оприлюднило тижневий звіт про стан нафтового ринку за тиждень, що завершився 10 липня. Reuters із посиланням на ці дані повідомив про скорочення запасів сирої нафти на 1,7 млн барелів, що було менше за прогнозований ринком спад на 2,6 млн барелів.

Менше, ніж очікувалося, скорочення запасів у США послабило ціновий тиск, але не зняло ризики для світового балансу

Тижневий звіт EIA є одним із ключових індикаторів для світового ринку нафти та нафтопродуктів, оскільки показує зміну запасів, переробки, імпорту, експорту й попиту в найбільшому нафтовому ринку світу. Звіт від 15 липня охоплює тиждень, що завершився 10 липня 2026 року.

Reuters повідомив, що запаси сирої нафти в США за цей період скоротилися на 1,7 млн барелів. Опитані агентством аналітики очікували більшого зниження — на 2,6 млн барелів. Для ціноутворення це означало слабший сигнал дефіциту, ніж закладав ринок перед публікацією статистики.

Звіт EIA вийшов на тлі загострення ризиків для маршрутів постачання через Близький Схід. У таких умовах дані про американські запаси мають додаткову вагу для оцінки того, наскільки світовий ринок може компенсувати перебої з іншими потоками. Для дизельного пального важливий не лише рівень запасів нафти, а й завантаження НПЗ, адже саме переробка визначає доступність дистилятів.

Наступний тижневий звіт EIA заплановано на 22 липня 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, Reuters.