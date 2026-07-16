EIA зафіксувала скорочення запасів нафти у США за тиждень до 10 липня

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , ,

EIA зафіксувала скорочення запасів нафти у США за тиждень до 10 липня

Управління енергетичної інформації США 15 липня 2026 року оприлюднило тижневий звіт про стан нафтового ринку за тиждень, що завершився 10 липня. Reuters із посиланням на ці дані повідомив про скорочення запасів сирої нафти на 1,7 млн барелів, що було менше за прогнозований ринком спад на 2,6 млн барелів.

Менше, ніж очікувалося, скорочення запасів у США послабило ціновий тиск, але не зняло ризики для світового балансу

Тижневий звіт EIA є одним із ключових індикаторів для світового ринку нафти та нафтопродуктів, оскільки показує зміну запасів, переробки, імпорту, експорту й попиту в найбільшому нафтовому ринку світу. Звіт від 15 липня охоплює тиждень, що завершився 10 липня 2026 року.

Reuters повідомив, що запаси сирої нафти в США за цей період скоротилися на 1,7 млн барелів. Опитані агентством аналітики очікували більшого зниження — на 2,6 млн барелів. Для ціноутворення це означало слабший сигнал дефіциту, ніж закладав ринок перед публікацією статистики.

Звіт EIA вийшов на тлі загострення ризиків для маршрутів постачання через Близький Схід. У таких умовах дані про американські запаси мають додаткову вагу для оцінки того, наскільки світовий ринок може компенсувати перебої з іншими потоками. Для дизельного пального важливий не лише рівень запасів нафти, а й завантаження НПЗ, адже саме переробка визначає доступність дистилятів.

Наступний тижневий звіт EIA заплановано на 22 липня 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, Reuters.

 

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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