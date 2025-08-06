Найара Energy відновила експорт бензину попри санкції ЄС: очікується постачання дизелю

Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, пов’язана з російською «Роснефтью», здійснила перше постачання бензину після запровадження санкцій ЄС 18 липня. Попри міжнародний тиск, компанія планує подальший експорт дизелю. Водночас компанія стикається з труднощами в логістиці та переключається на продаж пального на внутрішньому ринку.
Експорт Nayara Energy після санкцій ЄС
- 43 000 метричних тонн бензину (понад 363 000 барелів) відправлені з порту Вадінар до Сухару в Омані танкером Tempest Dream.
- Tempest Dream був санкціонований Великою Британією в червні цього року.
- Покупець вантажу наразі не підтверджений.
Очікується відвантаження дизелю
- Друге судно, Sard, також під санкціями ЄС, наразі пришвартоване в порту Вадінар.
- Очікуване відвантаження дизельного пального у тому ж обсязі — 43 000 тонн.
Операційні труднощі та внутрішній ринок
- На тлі ускладнень у фрахтуванні суден та реалізації пального з порту під санкціями, Nayara зменшила обсяги переробки на нафтопереробному заводі потужністю 400 000 барелів на добу.
- Компанія має мережу з понад 6 600 автозаправних станцій в Індії.
- Для підтримки реалізації, Nayara активізувала внутрішні продажі через державні паливні компанії.
Внутрішні постачання та альтернативна логістика
- За даними торгових джерел і компанії Kpler, танкер Leruo, який також входить до санкційного списку ЄС, нещодавно доставив 43 000 тонн дизелю в порт Мундра.
Висновки
- Nayara Energy продовжує експорт діяльність попри міжнародні санкції, використовуючи судна, внесені до санкційного списку ЄС та Великої Британії.
- Санкції ЄС не повністю блокують логістичні канали, але створюють значні бар’єри для стабільного експорту нафтопродуктів.
- Компанія адаптується до обмежень — частково за рахунок скорочення переробки, частково — через переорієнтацію на внутрішній ринок Індії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Times of India