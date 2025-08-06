Найара Energy відновила експорт бензину попри санкції ЄС: очікується постачання дизелю

Обновлено: Август 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Найара Energy відновила експорт бензину попри санкції ЄС: очікується постачання дизелю

Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, пов’язана з російською «Роснефтью», здійснила перше постачання бензину після запровадження санкцій ЄС 18 липня. Попри міжнародний тиск, компанія планує подальший експорт дизелю. Водночас компанія стикається з труднощами в логістиці та переключається на продаж пального на внутрішньому ринку.

Експорт Nayara Energy після санкцій ЄС

  • 43 000 метричних тонн бензину (понад 363 000 барелів) відправлені з порту Вадінар до Сухару в Омані танкером Tempest Dream.
  • Tempest Dream був санкціонований Великою Британією в червні цього року.
  • Покупець вантажу наразі не підтверджений.

Очікується відвантаження дизелю

  • Друге судно, Sard, також під санкціями ЄС, наразі пришвартоване в порту Вадінар.
  • Очікуване відвантаження дизельного пального у тому ж обсязі — 43 000 тонн.

Операційні труднощі та внутрішній ринок

  • На тлі ускладнень у фрахтуванні суден та реалізації пального з порту під санкціями, Nayara зменшила обсяги переробки на нафтопереробному заводі потужністю 400 000 барелів на добу.
  • Компанія має мережу з понад 6 600 автозаправних станцій в Індії.
  • Для підтримки реалізації, Nayara активізувала внутрішні продажі через державні паливні компанії.

Внутрішні постачання та альтернативна логістика

  • За даними торгових джерел і компанії Kpler, танкер Leruo, який також входить до санкційного списку ЄС, нещодавно доставив 43 000 тонн дизелю в порт Мундра.

Висновки

  • Nayara Energy продовжує експорт діяльність попри міжнародні санкції, використовуючи судна, внесені до санкційного списку ЄС та Великої Британії.
  • Санкції ЄС не повністю блокують логістичні канали, але створюють значні бар’єри для стабільного експорту нафтопродуктів.
  • Компанія адаптується до обмежень — частково за рахунок скорочення переробки, частково — через переорієнтацію на внутрішній ринок Індії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: The Times of India

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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