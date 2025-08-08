Індійські держкомпанії призупинили закупівлі російської нафти під тиском США

Індійські держкомпанії призупинили закупівлі російської нафти під тиском США

 

Державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово відмовилися від закупівель сирої нафти з росії через посилення тиску з боку Вашингтона, який запровадив нову хвилю жорстких тарифів. До отримання чітких урядових вказівок компанії утримаються від спотових угод, переорієнтовуючись на постачання з альтернативних ринків.

Ринок нафти Індії: зміна стратегій закупівель

  • Компанії: Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp.
  • Причина паузи: підвищення тарифного тиску США на імпорт з росії.
  • Ключова дія: пропуск спотових закупівель у найближчому циклі до появи урядових роз’яснень.
  • Альтернативні постачання: США, Бразилія, Лівія.

Факти та обсяги

  • Обсяг останньої угоди: 5 мільйонів барелів.
  • Походження нафти: США, Бразилія, Лівія.
  • Термін: швидка доставка.

«Indian Oil Corp. у четвер придбала п’ять мільйонів барелів нафти зі США, Бразилії та Лівії — остання у низці угод для швидкого постачання» (за даними осіб, знайомих із ситуацією)

Наслідки для ринку

  • Переорієнтація закупівель з росії на інші регіони знижує залежність від одного постачальника.
  • Крок може посилити конкуренцію між постачальниками нафти до Індії.
  • Політичний тиск і тарифні бар’єри прямо впливають на зміну логістичних ланцюгів та термінів постачання.

Посилення митної політики США змусило Індію адаптувати імпортну стратегію, тимчасово призупинивши закупівлі російської нафти. Закупівля 5 млн барелів з альтернативних джерел демонструє готовність Делі оперативно реагувати на зовнішні виклики, зберігаючи стабільність енергопостачання та диверсифікуючи його географію.

Джерело: Terminal

За матеріалами: bloomberg.com

 

 

