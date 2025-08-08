Індійські держкомпанії призупинили закупівлі російської нафти під тиском США

Державні нафтопереробні компанії Індії тимчасово відмовилися від закупівель сирої нафти з росії через посилення тиску з боку Вашингтона, який запровадив нову хвилю жорстких тарифів. До отримання чітких урядових вказівок компанії утримаються від спотових угод, переорієнтовуючись на постачання з альтернативних ринків.
Ринок нафти Індії: зміна стратегій закупівель
- Компанії: Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp.
- Причина паузи: підвищення тарифного тиску США на імпорт з росії.
- Ключова дія: пропуск спотових закупівель у найближчому циклі до появи урядових роз’яснень.
- Альтернативні постачання: США, Бразилія, Лівія.
Факти та обсяги
- Обсяг останньої угоди: 5 мільйонів барелів.
- Походження нафти: США, Бразилія, Лівія.
- Термін: швидка доставка.
«Indian Oil Corp. у четвер придбала п’ять мільйонів барелів нафти зі США, Бразилії та Лівії — остання у низці угод для швидкого постачання» (за даними осіб, знайомих із ситуацією)
Наслідки для ринку
- Переорієнтація закупівель з росії на інші регіони знижує залежність від одного постачальника.
- Крок може посилити конкуренцію між постачальниками нафти до Індії.
- Політичний тиск і тарифні бар’єри прямо впливають на зміну логістичних ланцюгів та термінів постачання.
Посилення митної політики США змусило Індію адаптувати імпортну стратегію, тимчасово призупинивши закупівлі російської нафти. Закупівля 5 млн барелів з альтернативних джерел демонструє готовність Делі оперативно реагувати на зовнішні виклики, зберігаючи стабільність енергопостачання та диверсифікуючи його географію.
Джерело: Terminal
За матеріалами: bloomberg.com