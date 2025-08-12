Зниження імпорту саудівської нафти Китаєм відкриває шлях для зростання постачань російської Urals

Китайські нафтопереробники у вересні 2025 року планують скоротити імпорт саудівської нафти до 1,43 млн барелів на добу (близько 43 млн барелів за місяць) проти 1,65 млн барелів на добу у серпні. Це свідчить про зміну напрямів світової торгівлі нафтою: попри скорочення закупівель Індією, російська Urals отримує більше шансів закріпитися на китайському ринку.
Зміщення нафтових потоків у Азії: скорочення саудівських постачань та посилення ролі російської Urals у Кита
Переформатування азійських нафтових потоків
- Саудівська Аравія зменшує вересневі постачання нафти до Китаю до рівня, нижчого від дворічного максимуму серпня.
- Причиною стало друге поспіль підвищення цін для Азії, що зменшило конкурентоспроможність саудівської нафти порівняно з іншими сортами.
- Китайські переробники, маючи достатні запаси, збільшують інтерес до російської Urals, яка зараз пропонується зі знижками.
- Додаткові тарифи США на імпорт російської нафти Індією зменшують її привабливість для індійських покупців і сприяють переорієнтації потоків до Китаю.
Конкуренція між сортами та геополітичні чинники
«Urals залишається найбільш конкурентним сортом порівняно з аналогічними близькосхідними нафтами» — Energy Aspects
- Китай уже є найбільшим покупцем російської нафти, головно сорту ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean) з порту Козьміно.
- Urals постачалася переважно до Індії через вищі витрати на транспортування та довші маршрути до Китаю.
- Підвищення тарифів США на Індію може радикально змінити цю схему, сприяючи переорієнтації постачань.
Висновки та наслідки
- Зниження саудівських постачань Китаю у вересні 2025 року відкриває вікно можливостей для нарощування експорту російської Urals.
- Агресивніша цінова політика росії може посилити її позиції на китайському ринку за рахунок Саудівської Аравії.
- Геополітичні фактори — насамперед американські тарифи на Індію — стають ключовим драйвером перерозподілу нафтових потоків в Азії.
Джерело: Terminal (адаптовано)
За матеріалами: Oilprice.com