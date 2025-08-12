Зниження імпорту саудівської нафти Китаєм відкриває шлях для зростання постачань російської Urals

Обновлено: Август 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Зниження імпорту саудівської нафти Китаєм відкриває шлях для зростання постачань російської Urals

Китайські нафтопереробники у вересні 2025 року планують скоротити імпорт саудівської нафти до 1,43 млн барелів на добу (близько 43 млн барелів за місяць) проти 1,65 млн барелів на добу у серпні. Це свідчить про зміну напрямів світової торгівлі нафтою: попри скорочення закупівель Індією, російська Urals отримує більше шансів закріпитися на китайському ринку.

Зміщення нафтових потоків у Азії: скорочення саудівських постачань та посилення ролі російської Urals у Кита

Переформатування азійських нафтових потоків

  • Саудівська Аравія зменшує вересневі постачання нафти до Китаю до рівня, нижчого від дворічного максимуму серпня.
  • Причиною стало друге поспіль підвищення цін для Азії, що зменшило конкурентоспроможність саудівської нафти порівняно з іншими сортами.
  • Китайські переробники, маючи достатні запаси, збільшують інтерес до російської Urals, яка зараз пропонується зі знижками.
  • Додаткові тарифи США на імпорт російської нафти Індією зменшують її привабливість для індійських покупців і сприяють переорієнтації потоків до Китаю.

Конкуренція між сортами та геополітичні чинники

«Urals залишається найбільш конкурентним сортом порівняно з аналогічними близькосхідними нафтами» — Energy Aspects

  • Китай уже є найбільшим покупцем російської нафти, головно сорту ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean) з порту Козьміно.
  • Urals постачалася переважно до Індії через вищі витрати на транспортування та довші маршрути до Китаю.
  • Підвищення тарифів США на Індію може радикально змінити цю схему, сприяючи переорієнтації постачань.

Висновки та наслідки

  • Зниження саудівських постачань Китаю у вересні 2025 року відкриває вікно можливостей для нарощування експорту російської Urals.
  • Агресивніша цінова політика росії може посилити її позиції на китайському ринку за рахунок Саудівської Аравії.
  • Геополітичні фактори — насамперед американські тарифи на Індію — стають ключовим драйвером перерозподілу нафтових потоків в Азії.

Джерело: Terminal (адаптовано)
За матеріалами: Oilprice.com

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2270)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: