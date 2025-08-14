Падіння цін на нафту зменшило прибуток найбільшої нафтової компанії Індії

Державна компанія Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), найбільший видобувач нафти й газу в Індії, зазнала скорочення чистого прибутку у квітні–червні 2025 року через зниження цін на нафту та майже незмінні обсяги видобутку.

Фінансові результати та стратегія ONGC

  • Фінансові показники: Чистий прибуток у першому кварталі фінансового року 2025/2026 склав $917 млн (80,24 млрд індійських рупій), що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
  • Дохід зменшився на 9,3% – до $3,65 млрд (320 млрд рупій).
  • Середня ціна реалізації нафти впала до $67,87 за барель з $80,64 за барель у квітні–червні 2024 року.
  • Ринкові умови: Ціни на нафту у квітні–червні 2025 року знизилися приблизно на 10% на тлі високої волатильності, спричиненої тарифною політикою США та війною між Ізраїлем і Іраном.
  • Світові ринки рухаються до надлишку пропозиції нафти, що створює додатковий тиск на ціни.
  • Видобуток: Видобуток сирої нафти склав 4,683 млн тонн проти 4,629 млн тонн у квітні–червні 2024 року.
  • Видобуток природного газу залишився майже без змін – 4,846 млрд кубометрів за квартал.
  • Стратегія диверсифікації: ONGC планує розширювати діяльність у сферах нафтопереробки, нафтохімії, торгівлі СПГ та відновлюваної енергетики.
  • У березні керівництво компанії заявило, що нові напрями бізнесу допоможуть захиститися від ризиків низьких цін на нафту.

«Світ рухається до надлишку постачання нафти, що означає зниження цін», – наголосив директор зі стратегії ONGC Арунандшу Саркар у березневому інтерв’ю Bloomberg.

  • Інфраструктурні плани: компанія вже розглядає бронювання потужностей для регазифікації СПГ на західному узбережжі Індії та веде переговори щодо постачання газу з міськими дистриб’юторами.
  • Заплановано будівництво нафтопереробного заводу. Минулого року повідомлялося про оцінку проєкту НПЗ і нафтохімічного комплексу вартістю $8,3 млрд у найбільш населеному штаті Індії для задоволення зростаючого попиту на пальне.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

