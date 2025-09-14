З Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України!

Друзі й колеги, вітаємо всіх, хто присвятив себе великій енергетичній справі. Сьогодні, коли наша галузь зазнала тяжких ударів і здається майже знищеною, ми говоримо про головне — про людей. Саме ваша фаховість, витримка й відповідальність тримають систему, забезпечують фронт і тил та дають країні те, без чого неможлива ані економіка, ані Перемога.

Майбутнє галузі — у ваших руках. Ми відновимо видобуток і переробку, модернізуємо інфраструктуру, впровадимо сучасні технології та стандарти безпеки. Ми повернемо довіру інвесторів і партнерів, підготуємо нове покоління інженерів і операторів, і зробимо українську нафтогазову сферу стійкішою, ніж будь-коли. Крок за кроком, спільною працею — і на об’єктах, і в лабораторіях, і на виробництві — ми відбудуємо те, що втрачено, та створимо нове. Головне, щоб ми здобули Перемогу над ворогом.

Сьогодні — день подяки кожному, хто не опускає рук. Хто виходить на зміну попри тривоги, хто шукає рішення там, де інші бачать лише бар’єри, і хто вірить у країну.

Усі труднощі здолаємо!

Слава Україні!

З повагою,

Шеф-редактор часопису «Термінал»,

директор НТЦ «Псіхєя»,

Сергій Сапєгін.