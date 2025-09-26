Роздрібні ціни на бензин у рф зросли швидше: загроза конкуренції та стабільності ринку

Роздрібні ціни на бензин у рф продемонстрували прискорення зростання. За тиждень вони збільшилися на 0,6%, що перевищує попередній показник у 0,45%. Від початку року вартість пального піднялася на 8,4% при загальній інфляції 4,2%. Такі диспропорції свідчать про додатковий тиск на споживачів та викликають ризики для конкурентного середовища на паливному ринку.
Вплив на пальне
Зростання вартості бензину
- 0,6% за тиждень (16–22 вересня), тоді як попередній тиждень — 0,45%.
- З початку року бензин подорожчав на 8,4%, що удвічі перевищує інфляцію (4,2%).
- Середня ціна: 63,3 руб./л (62,9 руб. на 15 вересня).
Розподіл за марками бензину
- АІ-92: 60,05 руб./л (59,6 руб. тижнем раніше).
- АІ-95: 65,4 руб./л (65,1 руб.).
- АІ-98: 85,3 руб./л (85,2 руб.).
Зростання вартості дизельного пального
- Тижневе підвищення: 0,44% проти 0,2% тижнем раніше.
- За рік дизель подорожчав на 3%.
- Середня ціна: 72,2 руб./л.
Висновки та вплив на ринок
- Темпи зростання цін на бензин значно перевищують рівень інфляції, що означає посилення фінансового тиску на споживачів.
- Подорожчання всіх марок бензину свідчить про системний характер змін, а не про локальні коливання.
- Прискорення росту цін на дизель створює додаткові виклики для логістики та сільського господарства, де цей вид пального є критично важливим.
- Зростання витрат на пальне може обмежити конкуренцію, оскільки дрібніші учасники ринку будуть менш стійкими до зростання собівартості.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Росстат