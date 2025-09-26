Роздрібні ціни на бензин у рф зросли швидше: загроза конкуренції та стабільності ринку

Обновлено: Сентябрь 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Роздрібні ціни на бензин у рф зросли швидше: загроза конкуренції та стабільності ринку

Роздрібні ціни на бензин у рф продемонстрували прискорення зростання. За тиждень вони збільшилися на 0,6%, що перевищує попередній показник у 0,45%. Від початку року вартість пального піднялася на 8,4% при загальній інфляції 4,2%. Такі диспропорції свідчать про додатковий тиск на споживачів та викликають ризики для конкурентного середовища на паливному ринку.

Вплив на пальне

Зростання вартості бензину

  • 0,6% за тиждень (16–22 вересня), тоді як попередній тиждень — 0,45%.
  • З початку року бензин подорожчав на 8,4%, що удвічі перевищує інфляцію (4,2%).
  • Середня ціна: 63,3 руб./л (62,9 руб. на 15 вересня).

Розподіл за марками бензину

  • АІ-92: 60,05 руб./л (59,6 руб. тижнем раніше).
  • АІ-95: 65,4 руб./л (65,1 руб.).
  • АІ-98: 85,3 руб./л (85,2 руб.).

Зростання вартості дизельного пального

  • Тижневе підвищення: 0,44% проти 0,2% тижнем раніше.
  • За рік дизель подорожчав на 3%.
  • Середня ціна: 72,2 руб./л.

Висновки та вплив на ринок

  • Темпи зростання цін на бензин значно перевищують рівень інфляції, що означає посилення фінансового тиску на споживачів.
  • Подорожчання всіх марок бензину свідчить про системний характер змін, а не про локальні коливання.
  • Прискорення росту цін на дизель створює додаткові виклики для логістики та сільського господарства, де цей вид пального є критично важливим.
  • Зростання витрат на пальне може обмежити конкуренцію, оскільки дрібніші учасники ринку будуть менш стійкими до зростання собівартості.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Росстат

Автор:

(Всего статей: 2384)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: