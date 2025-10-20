Індія нарощує імпорт LPG зі США та зменшує номінації з Перської затоки: торгово-енергетичний розворот

Індія планує збільшити імпорт зрідженого нафтового газу (LPG) зі США та скоротити номінації з Близького Сходу, прагнучи посилити шанси на торговельну угоду зі Сполученими Штатами. На тлі дискусій у Вашингтоні та заяв про можливе зниження імпорту російської нафти, кроки Нью-Делі можуть перерозподілити потоки LPG і нафти, впливаючи на ціни та маржі на ключових напрямках.
Що відбувається
- План: Індія має намір наростити закупівлі LPG зі США та зменшити закупівлі з Близького Сходу (за даними Reuters).
- Попередження постачальникам: Державні НПЗ Індії поінформували Саудівську Аравію, Кувейт, ОАЕ та Катар про потенційно нижчі номінації.
- Довгострокові контракти: Індія традиційно має довгострокові угоди на LPG із Саудівською Аравією; тепер вперше шукає довгострокові постачання зі США (тендери, за документами Bloomberg).
- Торговельний контекст: США у серпні запровадили 50% тариф (подвоєння з 25%) на індійські товари через триваючий імпорт Індією сирої нафти з росії.
- Політичні сигнали: Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася скоротити імпорт російської нафти; за його словами, Прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив, що індійські НПЗ припинять закупівлі «у короткий термін».
- Поточна структура імпорту: Російська нафта становить близько третини постачань сирої нафти в Індію за останні три роки активного нарощення закупівель.
- Офіційна позиція Індії: Нью-Делі офіційно не підтвердив і не спростував можливе скорочення чи зупинку імпорту російської нафти.
За словами Президента США Дональда Трампа, Індія погодилася скоротити імпорт російської сирої нафти; Прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив, що індійські НПЗ припинять закупівлі «у короткий термін».
«Індія є значним імпортером нафти та газу. Нашим незмінним пріоритетом було захистити інтереси індійського споживача у волатильному енергетичному середовищі. Наші імпортні політики повністю керуються цією метою», — речник МЗС Рандхір Джайсвал.
Причинно-наслідкові зв’язки та вплив на ринки
1) Торговельний стимул → зсув постачань LPG
- Причина: прагнення поліпшити шанси на торговельну угоду зі США.
- Дія: перехід до довгострокових постачань LPG зі США; зменшення номінацій для країн Перської затоки.
- Наслідок для LPG:
- Зростання попиту на американський LPG з боку Індії → потенційне звуження вільних обсягів у США.
- Тиск на премії/фрахт у маршруті США–Індія через більші партії (логістичний ефект у межах наданого матеріалу не кількісно оцінений, але випливає з перерозподілу потоків).
- Послаблення позицій постачальників з Близького Сходу у частині обсягів на індійському ринку.
2) Тариф 50% США → переговорний важіль
- Факт: тариф підвищено до 50% (з 25%) у серпні.
- Імовірний механізм: збільшення закупівель американських енергоносіїв (LPG) як сигнал для перегляду тарифів.
- Вплив на ринки:
- Підтримка попиту на LPG США → потенційна підтримка цін/премій на американський LPG.
- Перерозподіл індійського попиту може знизити ціновий тиск на LPG з Близького Сходу (через менші номінації), але чіткі цифри у матеріалі не надані.
3) Сигнали щодо російської нафти → можливий переток попиту
- Вихідні дані: російська нафта — ~1/3 імпорту Індії; офіційного підтвердження скорочення немає.
- Якщо скорочення відбудеться (умовний сценарій, випливає із заяви Президента США):
- Зменшення попиту Індії на російську нафту → потенційна переорієнтація потоків російської нафти на інші ринки.
- Підвищення ролі альтернативних джерел для індійських НПЗ (зокрема США) у балансі сирої нафти.
- Якщо скорочення не відбудеться:
- Збереження структури імпорту з домішками змін у LPG (зсув у бік США).
4) Вплив на нафтопродукти в Індії
- Побутове паливо (LPG) — довгострокові контракти зі США можуть:
- підвищити енергобезпеку за рахунок диверсифікації;
- змінити структуру цін на внутрішньому ринку залежно від умов фрахту та премій (конкретні цифри відсутні в матеріалі).
- Сира нафта — будь-які зрушення щодо російських барелів (які дають ~1/3 імпорту) здатні перекроїти маржі НПЗ та схемати постачання, однак офіційних рішень у тексті не зафіксовано.
Висновки
- Зміна вектору для LPG: перехід до США зменшує залежність від Перської затоки й підсилює переговорні позиції Індії у торгівлі зі США.
- Тарифний важіль: збільшення закупівель енергоносіїв у США може використовуватися Індією як обґрунтування для перегляду 50% тарифу.
- Невизначеність щодо російської нафти: попри заяви зі США, офіційної згоди Індії немає — отже, вплив на світовий баланс сирої нафти наразі умовний і залежить від подальших кроків.
Хронологія
- Початок жовтня 2025 р.: тендери індійських держкомпаній на довгостроковий LPG зі США (за документами, переглянутими Bloomberg).
- Серпень 2025 р.: США піднімають тариф до 50% (подвоєння з 25%).
- 16 жовтня 2025 р.: заява Президента США; тривають перемовини Індії та США у Вашингтоні.
