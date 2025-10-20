Рубрика | Україна

Індія нарощує імпорт LPG зі США та зменшує номінації з Перської затоки: торгово-енергетичний розворот

Обновлено: Октябрь 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Індія планує збільшити імпорт зрідженого нафтового газу (LPG) зі США та скоротити номінації з Близького Сходу, прагнучи посилити шанси на торговельну угоду зі Сполученими Штатами. На тлі дискусій у Вашингтоні та заяв про можливе зниження імпорту російської нафти, кроки Нью-Делі можуть перерозподілити потоки LPG і нафти, впливаючи на ціни та маржі на ключових напрямках.

Що відбувається

  • План: Індія має намір наростити закупівлі LPG зі США та зменшити закупівлі з Близького Сходу (за даними Reuters).
  • Попередження постачальникам: Державні НПЗ Індії поінформували Саудівську Аравію, Кувейт, ОАЕ та Катар про потенційно нижчі номінації.
  • Довгострокові контракти: Індія традиційно має довгострокові угоди на LPG із Саудівською Аравією; тепер вперше шукає довгострокові постачання зі США (тендери, за документами Bloomberg).
  • Торговельний контекст: США у серпні запровадили 50% тариф (подвоєння з 25%) на індійські товари через триваючий імпорт Індією сирої нафти з росії.
  • Політичні сигнали: Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія погодилася скоротити імпорт російської нафти; за його словами, Прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив, що індійські НПЗ припинять закупівлі «у короткий термін».
  • Поточна структура імпорту: Російська нафта становить близько третини постачань сирої нафти в Індію за останні три роки активного нарощення закупівель.
  • Офіційна позиція Індії: Нью-Делі офіційно не підтвердив і не спростував можливе скорочення чи зупинку імпорту російської нафти.

За словами Президента США Дональда Трампа, Індія погодилася скоротити імпорт російської сирої нафти; Прем’єр-міністр Нарендра Моді запевнив, що індійські НПЗ припинять закупівлі «у короткий термін».

«Індія є значним імпортером нафти та газу. Нашим незмінним пріоритетом було захистити інтереси індійського споживача у волатильному енергетичному середовищі. Наші імпортні політики повністю керуються цією метою», — речник МЗС Рандхір Джайсвал.

Причинно-наслідкові зв’язки та вплив на ринки

1) Торговельний стимул → зсув постачань LPG

  • Причина: прагнення поліпшити шанси на торговельну угоду зі США.
  • Дія: перехід до довгострокових постачань LPG зі США; зменшення номінацій для країн Перської затоки.
  • Наслідок для LPG:
    • Зростання попиту на американський LPG з боку Індії → потенційне звуження вільних обсягів у США.
    • Тиск на премії/фрахт у маршруті США–Індія через більші партії (логістичний ефект у межах наданого матеріалу не кількісно оцінений, але випливає з перерозподілу потоків).
    • Послаблення позицій постачальників з Близького Сходу у частині обсягів на індійському ринку.

2) Тариф 50% США → переговорний важіль

  • Факт: тариф підвищено до 50%25%) у серпні.
  • Імовірний механізм: збільшення закупівель американських енергоносіїв (LPG) як сигнал для перегляду тарифів.
  • Вплив на ринки:
    • Підтримка попиту на LPG США → потенційна підтримка цін/премій на американський LPG.
    • Перерозподіл індійського попиту може знизити ціновий тиск на LPG з Близького Сходу (через менші номінації), але чіткі цифри у матеріалі не надані.

3) Сигнали щодо російської нафти → можливий переток попиту

  • Вихідні дані: російська нафта — ~1/3 імпорту Індії; офіційного підтвердження скорочення немає.
  • Якщо скорочення відбудеться (умовний сценарій, випливає із заяви Президента США):
    • Зменшення попиту Індії на російську нафту → потенційна переорієнтація потоків російської нафти на інші ринки.
    • Підвищення ролі альтернативних джерел для індійських НПЗ (зокрема США) у балансі сирої нафти.
  • Якщо скорочення не відбудеться:
    • Збереження структури імпорту з домішками змін у LPG (зсув у бік США).

4) Вплив на нафтопродукти в Індії

  • Побутове паливо (LPG) — довгострокові контракти зі США можуть:
    • підвищити енергобезпеку за рахунок диверсифікації;
    • змінити структуру цін на внутрішньому ринку залежно від умов фрахту та премій (конкретні цифри відсутні в матеріалі).
  • Сира нафта — будь-які зрушення щодо російських барелів (які дають ~1/3 імпорту) здатні перекроїти маржі НПЗ та схемати постачання, однак офіційних рішень у тексті не зафіксовано.

Висновки

  • Зміна вектору для LPG: перехід до США зменшує залежність від Перської затоки й підсилює переговорні позиції Індії у торгівлі зі США.
  • Тарифний важіль: збільшення закупівель енергоносіїв у США може використовуватися Індією як обґрунтування для перегляду 50% тарифу.
  • Невизначеність щодо російської нафти: попри заяви зі США, офіційної згоди Індії немає — отже, вплив на світовий баланс сирої нафти наразі умовний і залежить від подальших кроків.

Хронологія

  • Початок жовтня 2025 р.: тендери індійських держкомпаній на довгостроковий LPG зі США (за документами, переглянутими Bloomberg).
  • Серпень 2025 р.: США піднімають тариф до 50% (подвоєння з 25%).
  • 16 жовтня 2025 р.: заява Президента США; тривають перемовини Індії та США у Вашингтоні.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2404)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

