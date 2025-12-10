Світовий нафторинок–2026: прискорене нарощування запасів та прискорене падіння Brent

Brent у листопаді впав до $64/бар., що на $11 нижче, ніж рік тому; у 1 кв. 2026-го прогнозується просідання до $55/бар. Стрімке збільшення світового видобутку — понад +3,0 млн бар./добу у 2025 році та +1,2 млн бар./добу у 2026-му — формує рекордні темпи накопичення запасів: понад 2 млн бар./добу у 2026 році. Основні драйвери видобутку — США, Бразилія, Гаяна та Канада; головні споживчі «центри росту» — Китай, Індія, Близький Схід та Африка.
Світовий баланс нафти у 2025–2026 роках
- Brent у листопаді 2025: $64/бар. (–$11 р/р).
- Прогноз Brent на 1 кв. 2026: $55/бар., очікується утримання рівня протягом року.
- Швидке накопичення запасів: понад 2 млн бар./добу у 2026 році.
- Видобуток у 2025: +3,0 млн бар./добу; у 2026: +1,2 млн бар./добу.
- Країни-лідери зростання видобутку: США, Бразилія, Гаяна, Канада (понад 50% приросту 2025-го та 60% приросту 2026-го).
Причини падіння цін на нафту
- Видобуток зростає швидше за попит — ключовий фактор тиску на Brent.
- Зростання запасів у другій половині 2025 року, прискорення у 2026-му.
- Заповнення наземних сховищ може штовхнути ринок до дорожчого плавучого зберігання.
- Дрони та санкції проти нафтосектору росії не компенсують ефект глобального надлишку нафти.
ОPEC+ та стратегічні резерви Китаю
- У 2026 році ОPEC+ видобуватиме на 1,3 млн бар./добу менше за заявлену ціль.
- 30 листопада об’єднання підтвердило намір утримати видобуток стабільним у 1 кв. 2026.
- Китай активно поповнює стратегічні резерви, стримуючи ще сильніше падіння цін.
Глобальне споживання у 2025–2026 роках
- Світове зростання попиту: +1,1 млн бар./добу у 2025; +1,2 млн бар./добу у 2026.
- Китай: +250 тис. бар./добу у 2025 та +300 тис. бар./добу у 2026.
- Прогноз на 2026 підвищено на 50 тис. бар./добу через перегляд очікувань щодо ВВП.
- Індія: +70 тис. бар./добу (2025), +170 тис. бар./добу (2026).
- Близький Схід: +170 тис. бар./добу (2025), +100 тис. бар./добу (2026).
- Африка: +240 тис. бар./добу (2025), +150 тис. бар./добу (2026), драйвер — Субсахарська Африка.
Виробництво у 2025–2026 роках
- Світовий видобуток: +3,0 млн бар./добу у 2025, понад +1,2 млн бар./добу у 2026.
- Південна Америка — флагман зростання: нові офшорні платформи у Бразилії та Гаяні запущено раніше графіка.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Short-Term Energy Outlook, U.S. EIA