Регулятор Болгарії закликає до термінових дій для стабілізації ринку пального на тлі кризи на Близькому Сході

Болгарський антимонопольний регулятор закликав уряд до негайних скоординованих кроків для підтримки конкуренції та стабільності на ринку пального. Причиною стали ризики, пов’язані з ескалацією ситуації на Близькому Сході, що може вплинути на глобальні енергетичні ланцюги постачання. Водночас влада країни запевняє: державні резерви та комерційні запаси пального залишаються достатніми, а ринок — стабільним.
Болгарія готується до можливих ризиків на ринку пального
Комісія із захисту конкуренції Болгарії (CPC — Commission on Protection of Competition, державний антимонопольний регулятор) закликала органи виконавчої влади до термінових та скоординованих дій для підтримки конкурентного середовища на ринку пального.
Причини для реагування регулятора
- Ескалація ситуації на Близькому Сході, яка може вплинути на глобальні енергетичні ринки.
- Потенційні ризики для постачання нафти та нафтопродуктів.
- Необхідність запобігання спекулятивному зростанню цін на пальне.
Рекомендації регулятора були підготовлені на основі галузевого аналізу та постійного моніторингу паливного ринку. Вони адресовані:
- Раді міністрів Болгарії;
- Міністерствам енергетики, фінансів та економіки й промисловості;
- парламентському Комітету з економічної політики та інновацій;
- політичним партіям, представленим у парламенті.
Ключові рекомендації регулятора
Антимонопольний орган пропонує низку заходів для посилення стабільності ринку.
- Повна реалізація механізмів закону про адміністративне регулювання економічної діяльності, пов’язаної з нафтою та нафтопродуктами.
- Активізація Консультативної ради з промислової стабільності при Міністрі економіки та промисловості.
- Створення експертної групи для оперативної координації між державними органами.
- Забезпечення доступу інших імпортерів та трейдерів до податкових складів і паливної інфраструктури.
- Організація альтернативних каналів постачання пального.
- Запобігання спекулятивним практикам на ринку.
Посилення контролю за цінами
Комісія також звернулася до Національного агентства доходів із запитом щодо даних про ціни на пальне.
- інформація буде використана для постійного моніторингу ринку;
- у разі виявлення порушень регулятор самостійно ініціюватиме провадження;
- можливе застосування повноважень антимонопольного законодавства.
Ситуація із запасами пального
Водночас уряд Болгарії заявляє, що ситуація на ринку залишається стабільною.
Міністр енергетики Болгарії Трайчо Трайков повідомив прем’єр-міністру Андрею Гурову, що країна імпортувала партії скрапленого природного газу (LNG — liquefied natural gas) за цінами, узгодженими ще до загострення кризи на Близькому Сході.
Прем’єр-міністр також наголосив на достатності запасів.
У державному резерві є достатні запаси пального, а власники автозаправних станцій підтвердили наявність необхідних обсягів. Ринок залишається стабільним. — Андрей Гуров
- державні резерви пального забезпечують додаткову безпеку;
- оператори АЗС підтверджують наявність комерційних запасів;
- ринок наразі працює без перебоїв.