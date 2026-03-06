Регулятор Болгарії закликає до термінових дій для стабілізації ринку пального на тлі кризи на Близькому Сході

Регулятор Болгарії закликає до термінових дій для стабілізації ринку пального на тлі кризи на Близькому Сході

Болгарський антимонопольний регулятор закликав уряд до негайних скоординованих кроків для підтримки конкуренції та стабільності на ринку пального. Причиною стали ризики, пов’язані з ескалацією ситуації на Близькому Сході, що може вплинути на глобальні енергетичні ланцюги постачання. Водночас влада країни запевняє: державні резерви та комерційні запаси пального залишаються достатніми, а ринок — стабільним.

Болгарія готується до можливих ризиків на ринку пального

Комісія із захисту конкуренції Болгарії (CPC — Commission on Protection of Competition, державний антимонопольний регулятор) закликала органи виконавчої влади до термінових та скоординованих дій для підтримки конкурентного середовища на ринку пального.

Причини для реагування регулятора

  • Ескалація ситуації на Близькому Сході, яка може вплинути на глобальні енергетичні ринки.
  • Потенційні ризики для постачання нафти та нафтопродуктів.
  • Необхідність запобігання спекулятивному зростанню цін на пальне.

Рекомендації регулятора були підготовлені на основі галузевого аналізу та постійного моніторингу паливного ринку. Вони адресовані:

  • Раді міністрів Болгарії;
  • Міністерствам енергетики, фінансів та економіки й промисловості;
  • парламентському Комітету з економічної політики та інновацій;
  • політичним партіям, представленим у парламенті.

Ключові рекомендації регулятора

Антимонопольний орган пропонує низку заходів для посилення стабільності ринку.

  • Повна реалізація механізмів закону про адміністративне регулювання економічної діяльності, пов’язаної з нафтою та нафтопродуктами.
  • Активізація Консультативної ради з промислової стабільності при Міністрі економіки та промисловості.
  • Створення експертної групи для оперативної координації між державними органами.
  • Забезпечення доступу інших імпортерів та трейдерів до податкових складів і паливної інфраструктури.
  • Організація альтернативних каналів постачання пального.
  • Запобігання спекулятивним практикам на ринку.

Посилення контролю за цінами

Комісія також звернулася до Національного агентства доходів із запитом щодо даних про ціни на пальне.

  • інформація буде використана для постійного моніторингу ринку;
  • у разі виявлення порушень регулятор самостійно ініціюватиме провадження;
  • можливе застосування повноважень антимонопольного законодавства.

Ситуація із запасами пального

Водночас уряд Болгарії заявляє, що ситуація на ринку залишається стабільною.

Міністр енергетики Болгарії Трайчо Трайков повідомив прем’єр-міністру Андрею Гурову, що країна імпортувала партії скрапленого природного газу (LNG — liquefied natural gas) за цінами, узгодженими ще до загострення кризи на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр також наголосив на достатності запасів.

У державному резерві є достатні запаси пального, а власники автозаправних станцій підтвердили наявність необхідних обсягів. Ринок залишається стабільним. — Андрей Гуров

  • державні резерви пального забезпечують додаткову безпеку;
  • оператори АЗС підтверджують наявність комерційних запасів;
  • ринок наразі працює без перебоїв.

Джерело: Terminal
За матеріалами: BTA

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

