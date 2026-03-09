Різке зростання цін на пальне в Іспанії: водії відчують подорожчання до 30 центів за літр

В Іспанії ціни на бензин та дизель зростають рекордними темпами через геополітичну напруженість на Близькому Сході. Попри обмежену залежність країни від стратегічного маршруту через Ормузьку протоку, водії та експати можуть вже за кілька днів спостерігати підвищення вартості пального на 15–30 центів за літр.

Зростання цін на паливо в Іспанії

Причини підвищення

  • Ціни на нафту марки Brent підскочили з $65 до $72 за барель лише за кілька днів, а на тлі посилення геополітичної напруженості навіть до $82.
  • Європейський оптовий ринок дизелю, зокрема Лондон, за один торговий день додав приблизно $140 за тонну.
  • Реакція заправок: підвищення цін на бензин та дизель на 15–30 центів за літр.
  • Стратегічне значення Ормузької протоки: через неї проходить близько п’ятої частини світового обсягу нафти, але для Іспанії лише 5% нафти та 2% газу проходить через цей маршрут.

Вплив на водіїв та експатів

  • Типовий бак на 55 літрів подорожчає на €8,25–16,50.
  • Найбільше постраждають прибережні та сільські райони, де відсутній розвинений громадський транспорт: Costa Blanca, Costa del Sol, Murcia.
  • Щоденне використання авто — велике навантаження на сімейний бюджет, зростання цін помітне відразу.

Як зменшити витрати

  • Порівнювати ціни через Geoportal de Hidrocarburos, офіційний онлайн-ресурс Міністерства екологічного переходу Іспанії.
  • Обирати дешевші заправки: супермаркети та незалежні станції часто дешевші за автомагістральні або туристичні зони.
  • Регулювати стиль водіння: уникати різких розгонів, підтримувати постійну швидкість, переходити на вищі передачі раніше.
  • Технічне обслуговування авто: правильний тиск у шинах, доглянутий двигун знижують споживання пального.

Невизначеність ринку

  • Ф’ючерси та ціни на нафту чутливі до подій у великих нафтопродукуючих регіонах.
  • Можливі коливання вартості пального у найближчі дні, що пов’язано з геополітичними подіями за тисячі кілометрів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Euro Weekly News

