Азія стримує нафтовий шок: резерви, субсидії та нормування як відповідь на стрибок цін

Після різкого зростання нафтових цін і просідання фондових ринків уряди азійських країн запускають антикризові механізми, щоб пом’якшити удар по економіці й кінцевих споживачах нафтопродуктів. Головний тригер — ризик дефіциту енергоресурсів через фактичне блокування Ормузької протоки, через яку значна частина Азії отримує нафту з Перської затоки. Відповідь регіону вже набуває чітких форм: вивільнення стратегічних резервів, обмеження експорту нафтопродуктів, розширення субсидій, заморожування цін, кредитна підтримка трейдерів і навіть нормування споживання.
Нафтовий ринок входить у фазу адміністративної стабілізації
- Ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки пішли вниз через побоювання, що стискання енергетичного постачання розжене інфляцію і пригальмує економічне зростання.
- Для Азії ризик особливо високий, оскільки значна частина регіону залежить від близькосхідної нафти, яка надходить через Ормузьку протоку.
- У матеріалі зазначено, що протока фактично закрита з 28 лютого, коли США та Ізраїль уперше атакували Іран.
- Висновок: уряди переходять від ринкових механізмів до адміністративних рішень, бо загроза стосується не лише котирувань, а й фізичної доступності нафти та нафтопродуктів.
- Обґрунтування: майже всі оголошені кроки спрямовані або на збільшення внутрішньої пропозиції, або на стримування роздрібних цін, або на обмеження попиту.
Японія робить ставку на резерви як найшвидший інструмент стабілізації
- Японія оголосила про вивільнення рекордних 80 млн барелів нафти.
- Це еквівалентно приблизно 45 дням постачання для країни з обмеженими ресурсами.
- Початок вивільнення запланований на понеділок.
- Висновок: Японія намагається прямо вплинути на баланс попиту і пропозиції, щоб згладити ціновий сплеск і знизити ризик дефіциту.
- Обґрунтування: використання стратегічних запасів є прямим способом швидко додати фізичні обсяги на ринок без очікування нових імпортних партій.
Південна Корея поєднує цінове стримування та заміщення нафти в енергобалансі
- Правляча Демократична партія Південної Кореї заявила, що уряд зніме обмеження на потужності вугільної генерації і підвищить завантаження АЕС до 80%.
- Ще минулого тижня влада запровадила обмеження внутрішніх цін на пальне вперше майже за 30 років.
- Також розглядається надання додаткових енергетичних ваучерів для субсидування вразливих домогосподарств, якщо зростання цін на пальне підвищить рахунки за електроенергію.
- Висновок: Сеул намагається одночасно знизити тиск на нафтовий сегмент і захистити населення від перенесення дорогого пального в кінцеві тарифи.
- Обґрунтування: збільшення частки вугілля та атомної генерації зменшує потребу в нафтовмісній генерації, а цінові обмеження та ваучери працюють безпосередньо на кінцевого споживача.
Китай обмежує експорт, щоб втримати внутрішній ринок нафтопродуктів
- Китай наказав негайно заборонити експорт нафтопродуктів у березні, включно з бензином, дизелем і авіапальним.
- Мета — упередити потенційний внутрішній дефіцит пального.
- Висновок: Пекін ставить пріоритетом внутрішню стабільність цін і наявність ресурсу, навіть ціною скорочення пропозиції на зовнішніх ринках.
- Обґрунтування: якщо очищені нафтопродукти не вивозяться, більше обсягів залишається всередині країни, а це знижує ризик локального дефіциту й нових стрибків цін для споживачів.
Індонезія обирає бюджетну підтримку й прискорення біодизелю
- Індонезія планує збільшити бюджетні видатки на субсидії на пальне, щоб утримати ціни під контролем.
- Країна також прискорює програму B50, яка передбачає суміш 50% біодизелю на основі пальмової олії і 50% звичайного дизелю.
- Висновок: Джакарта намагається одночасно захистити споживача в короткій перспективі і зменшити залежність від традиційної нафти в середньостроковій.
- Обґрунтування: субсидії безпосередньо стримують роздрібну ціну, а B50 скорочує потребу в чистому нафтовому дизелі.
В’єтнам використовує стабілізаційний фонд і кредитування трейдерів
- В’єтнам уже залучив фонд стабілізації цін на пальне, щоб стримати зростання нафтових цін.
- Центральному банку доручено спрямувати комерційних кредиторів на розширення фінансування паливних трейдерів, аби ті могли збільшити закупівлі.
- Країна планує наростити національні нафтові резерви.
- Висновок: Ханой працює одразу по трьох каналах — ціна, ліквідність, запаси.
- Обґрунтування: стабілізаційний фонд приглушує цінову хвилю, кредитування допомагає імпортерам швидше закуповувати ресурс, а збільшення резервів підвищує стійкість до нових збоїв.
Шрі-Ланка вводить жорстке нормування, щоб розтягнути наявні запаси
- Шрі-Ланка у неділю запровадила нормування пального.
- За новою системою мотоцикли отримують 5 літрів, автомобілі — 15 літрів, автобуси — 60 літрів на тиждень.
- Державна Ceylon Petroleum Corporation повідомила, що країна має гарантовані постачання до кінця квітня.
- Поліцію залучають, щоб зменшити черги і мінімізувати накопичення пального про запас.
- Висновок: Коломбо фактично перейшов до ручного розподілу ресурсу, щоб уникнути паніки й швидкого виснаження запасів.
- Обґрунтування: чіткі тижневі ліміти та контроль за чергами дають змогу розподілити дефіцитне пальне між категоріями споживачів і стримати спекулятивний попит.
Бангладеш тимчасово відходить від жорстких обмежень, але шукає додатковий ресурс
- Бангладеш, який залежить від імпорту приблизно на 95% своїх енергетичних потреб, призупинив раніше запроваджене нормування пального.
- Мета — забезпечити безперебійний транспорт перед святом Ід аль-Фітр, коли мільйони людей планують поїздки.
- Влада працює над залученням додаткових партій пального з Індії, Китаю та інших країн.
- Висновок: Дака тимчасово ставить соціальну стабільність вище за режим економії, але паралельно шукає способи не допустити розриву постачання.
- Обґрунтування: скасування нормування без нових вантажів погіршило б баланс ринку, тому уряд одночасно відкриває додаткові канали імпорту.
Непал визнає, що без підвищення цін ризик зупинки постачання лише зросте
- Непал підвищив ціни на бензин на 9,55%, а на дизель — на 7,0% з опівночі неділі.
- Державна Nepal Oil Corporation пояснила це необхідністю вчасно розраховуватися з Indian Oil Corporation і уникнути подальших перебоїв.
- Висновок: Катманду обирає непопулярне рішення — підвищити ціни зараз, щоб не отримати фізичний дефіцит згодом.
- Обґрунтування: якщо імпортер не може розрахуватися з постачальником, ринок втрачає ресурс повністю, тож часткове перекладання витрат у ціну розглядається як менше зло.
Таїланд і Філіппіни комбінують диверсифікацію імпорту з адресною підтримкою попиту
- Філіппіни звернулися до росії щодо закупівлі нафти.
- Таїланд заявив про готовність купувати російську нафту і готуватися до переговорів.
- Таїланд планує заморозити ціни на паливо для приготування їжі до травня та використовувати субсидії для просування біодизелю і бензину.
- Філіппіни запровадили чотириденний робочий тиждень для економії енергії.
- Висновок: обидві країни намагаються зменшити тиск на внутрішній ринок через нові джерела нафти і через інструменти, що стримують витрати населення та попит.
- Обґрунтування: диверсифікація імпорту зменшує ризик дефіциту, заморожування цін захищає споживача, а скорочення робочого тижня зменшує енергоспоживання.
Загальний баланс: котирування стримують запасами, ціни для споживача — субсидіями, фондами і лімітами
- Для стабілізації котирувань і фізичного ринку країни використовують вивільнення резервів, заборону експорту, нарощування закупівель і кредитування трейдерів.
- Для зменшення цінового тиску на кінцевого споживача застосовують субсидії, цінові обмеження, ваучери, заморожування окремих цін і стабілізаційні фонди.
- Для розтягування доступного ресурсу влада вдається до нормування, контролю черг і заходів зі скорочення попиту.
- Висновок: регіон не має одного універсального рішення, але набір уже оголошених заходів показує спільну логіку — спершу зберегти фізичну наявність нафти й нафтопродуктів, а потім пом’якшити ціновий удар для населення і бізнесу.
- Обґрунтування: усі наведені дії прямо згруповані навколо трьох цілей — забезпечення постачання, стримування вартості та обмеження споживання в умовах шоку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters