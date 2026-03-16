Азія стримує нафтовий шок: резерви, субсидії та нормування як відповідь на стрибок цін

Після різкого зростання нафтових цін і просідання фондових ринків уряди азійських країн запускають антикризові механізми, щоб пом’якшити удар по економіці й кінцевих споживачах нафтопродуктів. Головний тригер — ризик дефіциту енергоресурсів через фактичне блокування Ормузької протоки, через яку значна частина Азії отримує нафту з Перської затоки. Відповідь регіону вже набуває чітких форм: вивільнення стратегічних резервів, обмеження експорту нафтопродуктів, розширення субсидій, заморожування цін, кредитна підтримка трейдерів і навіть нормування споживання.

Нафтовий ринок входить у фазу адміністративної стабілізації

  • Ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки пішли вниз через побоювання, що стискання енергетичного постачання розжене інфляцію і пригальмує економічне зростання.
  • Для Азії ризик особливо високий, оскільки значна частина регіону залежить від близькосхідної нафти, яка надходить через Ормузьку протоку.
  • У матеріалі зазначено, що протока фактично закрита з 28 лютого, коли США та Ізраїль уперше атакували Іран.
  • Висновок: уряди переходять від ринкових механізмів до адміністративних рішень, бо загроза стосується не лише котирувань, а й фізичної доступності нафти та нафтопродуктів.
  • Обґрунтування: майже всі оголошені кроки спрямовані або на збільшення внутрішньої пропозиції, або на стримування роздрібних цін, або на обмеження попиту.

Японія робить ставку на резерви як найшвидший інструмент стабілізації

  • Японія оголосила про вивільнення рекордних 80 млн барелів нафти.
  • Це еквівалентно приблизно 45 дням постачання для країни з обмеженими ресурсами.
  • Початок вивільнення запланований на понеділок.
  • Висновок: Японія намагається прямо вплинути на баланс попиту і пропозиції, щоб згладити ціновий сплеск і знизити ризик дефіциту.
  • Обґрунтування: використання стратегічних запасів є прямим способом швидко додати фізичні обсяги на ринок без очікування нових імпортних партій.

Південна Корея поєднує цінове стримування та заміщення нафти в енергобалансі

  • Правляча Демократична партія Південної Кореї заявила, що уряд зніме обмеження на потужності вугільної генерації і підвищить завантаження АЕС до 80%.
  • Ще минулого тижня влада запровадила обмеження внутрішніх цін на пальне вперше майже за 30 років.
  • Також розглядається надання додаткових енергетичних ваучерів для субсидування вразливих домогосподарств, якщо зростання цін на пальне підвищить рахунки за електроенергію.
  • Висновок: Сеул намагається одночасно знизити тиск на нафтовий сегмент і захистити населення від перенесення дорогого пального в кінцеві тарифи.
  • Обґрунтування: збільшення частки вугілля та атомної генерації зменшує потребу в нафтовмісній генерації, а цінові обмеження та ваучери працюють безпосередньо на кінцевого споживача.

Китай обмежує експорт, щоб втримати внутрішній ринок нафтопродуктів

  • Китай наказав негайно заборонити експорт нафтопродуктів у березні, включно з бензином, дизелем і авіапальним.
  • Мета — упередити потенційний внутрішній дефіцит пального.
  • Висновок: Пекін ставить пріоритетом внутрішню стабільність цін і наявність ресурсу, навіть ціною скорочення пропозиції на зовнішніх ринках.
  • Обґрунтування: якщо очищені нафтопродукти не вивозяться, більше обсягів залишається всередині країни, а це знижує ризик локального дефіциту й нових стрибків цін для споживачів.

Індонезія обирає бюджетну підтримку й прискорення біодизелю

  • Індонезія планує збільшити бюджетні видатки на субсидії на пальне, щоб утримати ціни під контролем.
  • Країна також прискорює програму B50, яка передбачає суміш 50% біодизелю на основі пальмової олії і 50% звичайного дизелю.
  • Висновок: Джакарта намагається одночасно захистити споживача в короткій перспективі і зменшити залежність від традиційної нафти в середньостроковій.
  • Обґрунтування: субсидії безпосередньо стримують роздрібну ціну, а B50 скорочує потребу в чистому нафтовому дизелі.

В’єтнам використовує стабілізаційний фонд і кредитування трейдерів

  • В’єтнам уже залучив фонд стабілізації цін на пальне, щоб стримати зростання нафтових цін.
  • Центральному банку доручено спрямувати комерційних кредиторів на розширення фінансування паливних трейдерів, аби ті могли збільшити закупівлі.
  • Країна планує наростити національні нафтові резерви.
  • Висновок: Ханой працює одразу по трьох каналах — ціна, ліквідність, запаси.
  • Обґрунтування: стабілізаційний фонд приглушує цінову хвилю, кредитування допомагає імпортерам швидше закуповувати ресурс, а збільшення резервів підвищує стійкість до нових збоїв.

Шрі-Ланка вводить жорстке нормування, щоб розтягнути наявні запаси

  • Шрі-Ланка у неділю запровадила нормування пального.
  • За новою системою мотоцикли отримують 5 літрів, автомобілі — 15 літрів, автобуси — 60 літрів на тиждень.
  • Державна Ceylon Petroleum Corporation повідомила, що країна має гарантовані постачання до кінця квітня.
  • Поліцію залучають, щоб зменшити черги і мінімізувати накопичення пального про запас.
  • Висновок: Коломбо фактично перейшов до ручного розподілу ресурсу, щоб уникнути паніки й швидкого виснаження запасів.
  • Обґрунтування: чіткі тижневі ліміти та контроль за чергами дають змогу розподілити дефіцитне пальне між категоріями споживачів і стримати спекулятивний попит.

Бангладеш тимчасово відходить від жорстких обмежень, але шукає додатковий ресурс

  • Бангладеш, який залежить від імпорту приблизно на 95% своїх енергетичних потреб, призупинив раніше запроваджене нормування пального.
  • Мета — забезпечити безперебійний транспорт перед святом Ід аль-Фітр, коли мільйони людей планують поїздки.
  • Влада працює над залученням додаткових партій пального з Індії, Китаю та інших країн.
  • Висновок: Дака тимчасово ставить соціальну стабільність вище за режим економії, але паралельно шукає способи не допустити розриву постачання.
  • Обґрунтування: скасування нормування без нових вантажів погіршило б баланс ринку, тому уряд одночасно відкриває додаткові канали імпорту.

Непал визнає, що без підвищення цін ризик зупинки постачання лише зросте

  • Непал підвищив ціни на бензин на 9,55%, а на дизель — на 7,0% з опівночі неділі.
  • Державна Nepal Oil Corporation пояснила це необхідністю вчасно розраховуватися з Indian Oil Corporation і уникнути подальших перебоїв.
  • Висновок: Катманду обирає непопулярне рішення — підвищити ціни зараз, щоб не отримати фізичний дефіцит згодом.
  • Обґрунтування: якщо імпортер не може розрахуватися з постачальником, ринок втрачає ресурс повністю, тож часткове перекладання витрат у ціну розглядається як менше зло.

Таїланд і Філіппіни комбінують диверсифікацію імпорту з адресною підтримкою попиту

  • Філіппіни звернулися до росії щодо закупівлі нафти.
  • Таїланд заявив про готовність купувати російську нафту і готуватися до переговорів.
  • Таїланд планує заморозити ціни на паливо для приготування їжі до травня та використовувати субсидії для просування біодизелю і бензину.
  • Філіппіни запровадили чотириденний робочий тиждень для економії енергії.
  • Висновок: обидві країни намагаються зменшити тиск на внутрішній ринок через нові джерела нафти і через інструменти, що стримують витрати населення та попит.
  • Обґрунтування: диверсифікація імпорту зменшує ризик дефіциту, заморожування цін захищає споживача, а скорочення робочого тижня зменшує енергоспоживання.

Загальний баланс: котирування стримують запасами, ціни для споживача — субсидіями, фондами і лімітами

  • Для стабілізації котирувань і фізичного ринку країни використовують вивільнення резервів, заборону експорту, нарощування закупівель і кредитування трейдерів.
  • Для зменшення цінового тиску на кінцевого споживача застосовують субсидії, цінові обмеження, ваучери, заморожування окремих цін і стабілізаційні фонди.
  • Для розтягування доступного ресурсу влада вдається до нормування, контролю черг і заходів зі скорочення попиту.
  • Висновок: регіон не має одного універсального рішення, але набір уже оголошених заходів показує спільну логіку — спершу зберегти фізичну наявність нафти й нафтопродуктів, а потім пом’якшити ціновий удар для населення і бізнесу.
  • Обґрунтування: усі наведені дії прямо згруповані навколо трьох цілей — забезпечення постачання, стримування вартості та обмеження споживання в умовах шоку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

