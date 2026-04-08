Паливний ринок різко охолов після сигналу про перемир’я, але справжній баланс залежить від прозорості режиму постачання через Ормузьку протоку

Ринок нафти й нафтопродуктів відреагував на заяви США та Ірану майже миттєво: котирування сирої нафти, бензину й дизеля різко пішли вниз після повідомлень про двотижневе перемир’я. Але сама реакція ринку показала головне: для стабілізації замало політичної заяви як такої. Ключове значення має те, наскільки зрозумілими будуть умови судноплавства через Ормузьку протоку, адже саме від цього залежить і фізичне ресурсне забезпечення, і довіра до цінових орієнтирів.

Ринок пального отримав перепочинок, але не позбувся головного ризику

Падіння котирувань після новин про двотижневе перемир’я між США та Іраном виглядає різким, але логічним. До цього ринок закладав у ціни сценарій подальшої ескалації, оскільки наближався дедлайн 20:00 за східним часом США, після якого Вашингтон мав розпочати бомбардування іранських енергетичних і цивільних об’єктів. Коли з’явився сигнал про паузу в бойових діях, трейдери почали швидко виводити з цін воєнну премію.

Як саме відреагували нафтові котирування

Ф’ючерси на Nymex light sweet crude спершу впали на 17% пізно у вівторок після новин про двотижневе перемир’я.

. Травневий контракт Nymex WTI знизився на 21,90 дол./бар. — до внутрішньоденного мінімуму 91,05 дол./бар. , а згодом частково відіграв втрати до 96,43 дол./бар.

Фронт-місячний червневий контракт Ice Brent подешевшав на 16% — до мінімуму 91,70 дол./бар., після чого піднявся до 95,42 дол./бар. станом на 11:00 за сінгапурським часом, або 03:00 GMT.

Ці цифри показують, наскільки глибоко геополітичний фактор був вбудований у ринок. Фактично одна політична домовленість менш ніж за добу прибрала з котирувань десятки доларів на барелі. Це і є індикатор кризи: ціна починає залежати не лише від фізичного балансу попиту й пропозиції, а й від очікувань щодо доступності маршрутів постачання.

Нафтопродукти відреагували не менш різко

Травневий контракт RBOB , який є біржовим орієнтиром для бензинової компоненти, впав на 32,96 цента за галон США , або на 10% , до 2,9756 дол./галон .

Для паливного ринку це особливо важливо, тому що дизель і бензин реагують не просто як похідні від сирої нафти. Вони відображають очікування щодо реального ресурсного забезпечення транспортного, промислового й споживчого секторів. Настільки глибоке зниження в дизелі означає, що ринок до цього серйозно побоювався перебоїв із постачанням середніх дистилятів.

Що стало головним запобіжником для ринку

США та Іран заявили, що готові зупинити бойові дії на два тижні , щоб фіналізувати мирну угоду.

, щоб фіналізувати мирну угоду. Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладе заплановану масштабну атаку на два тижні, якщо Іран погодиться забезпечити вільний транзит через Ормузьку протоку.

Саме тут проходить межа між тимчасовим полегшенням і справжньою стабілізацією. Для ринку нафти вирішальне значення має не сам факт паузи у війні, а те, чи буде гарантований безперешкодний рух через Ормузьку протоку. Якщо транзит прозорий, зрозумілий і передбачуваний, ринок починає прибирати премію за ризик. Якщо ж статус проходу залишається спірним, ціна перестає бути чистим індикатором фізичного балансу й знову стає заручницею політичних трактувань.

Баланс прозорості ринку й ресурсного забезпечення в період кризи

Нинішня ситуація показала дуже чіткий причинно-наслідковий зв’язок: що більше визначеності щодо режиму постачання, то нижчий рівень паніки на ринку. І навпаки, коли сторони оголошують про перемир’я, але по-різному описують статус навігації через ключову протоку, ринок не отримує повного заспокоєння.

Прозорість ринку в таких умовах означає насамперед ясність щодо правил транзиту, а не лише загальні політичні заяви.

У цьому і полягає головний висновок для паливного сектору. В кризовий період баланс між прозорістю та ресурсним забезпеченням підтримується не деклараціями про деескалацію, а зрозумілими й перевірюваними умовами постачання. Коли ринок бачить, що потоки через критичний маршрут можуть відновитися без обмежень, спекулятивний і страховий компонент у ціні зменшується. Коли ж формулювання сторін розходяться, зниження котирувань може виявитися лише короткою паузою.

Чому розбіжність у заявах не дає ринку повного спокою

Попри домовленість про двотижневу паузу, публічні заяви сторін розходяться саме в найчутливішому питанні — статусі навігації через Ормузьку протоку. Американська позиція прив’язує відтермінування ударів до умов вільного проходу. Іранська сторона, зі свого боку, описує мирну пропозицію як таку, що закріплює триваючий іранський контроль над Ормузькою протокою.

«continued Iranian control over the strait of Hormuz» — за повідомленням іранського агентства Tasnim

Для ринку це не риторична різниця, а різниця у вартості бареля. Вільний транзит означає одну траєкторію цін. Контроль, який може трактуватися як інструмент обмеження або тиску, означає зовсім іншу. Саме тому нинішнє падіння котирувань виглядає як реакція на шанс на стабілізацію, а не як остаточне зняття кризи.

Що це означає для ринку пального

Паливний ринок отримав короткий сигнал на зниження цінового тиску, бо впала воєнна премія в нафті.

Водночас цей ефект лишається умовним, оскільки фундаментальний ризик для постачання через Ормузьку протоку не зник, а лише перейшов у площину політичних формулювань.

Отже, теперішнє здешевлення нафти, бензину й дизеля є не просто реакцією на політичну новину, а тестом на те, чи здатен ринок повірити в реальне відновлення логістичної безпеки. Для паливного сектору це ключовий момент: криза послаблюється лише тоді, коли прозорість правил постачання починає працювати так само сильно, як і сама дипломатія.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media, Argus Media