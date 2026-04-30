Високі ціни на пальне змушують автопарки скорочувати споживання, а не чекати дешевшої нафти

Високі ціни на пальне тиснуть на автопаркові компанії у світі. Webfleet, рішення для управління автопарками від Bridgestone*, вказує: компанії не можуть контролювати ціни на пальне, але можуть впливати на його споживання через маршрути, стиль водіння, контроль простоїв, стан шин і цифровий аналіз даних.
Ціна нафти поза контролем компаній, споживання пального — у зоні їхнього впливу
- Високі ціни на пальне створюють прямий тиск на операторів автопарків.
- За оцінкою Webfleet, відповіддю на цей тиск має бути не лише реакція на коливання цін на нафту, а системне скорочення витрат пального.
- Під час різких цінових коливань на ринку нафти й нафтопродуктів стають помітними внутрішні неефективності автопарків.
«Компанії не можуть впливати на ціни на пальне, але вони точно можуть впливати на споживання», — Ян-Маартен де Вріс, президент Fleet Management Solutions у Bridgestone.
Де автопарки втрачають пальне
- Непотрібна робота двигуна на холостому ходу збільшує витрати пального без продуктивного результату.
- Неефективне планування маршрутів підвищує пробіг і витрати дизелю.
- Неоптимальна поведінка водія безпосередньо впливає на споживання.
- Особливо значний потенціал економії Webfleet бачить у міських перевезеннях та доставках у режимі stop-and-go.
Чому це важливо для паливного ринку
- Пальне є одним із найбільших чинників операційних витрат для автопарків.
- Дослідження Webfleet щодо цифрового управління автопарками показало: для понад половини менеджерів автопарків скорочення операційних витрат і підвищення ефективності є головними пріоритетами.
- Скорочення споживання дизелю на рівні автопарків зменшує залежність бізнесу від волатильності цін на нафту й нафтопродукти.
«Оптимізація споживання пального є ключовим чинником зниження загальних операційних витрат», — Ян-Маартен де Вріс, Bridgestone.
Практичні результати: цифри економії
- Sanctuary Maintenance скоротила споживання пального на 25% протягом двох місяців після впровадження Webfleet.
- Аналіз даних показав зв’язок між поведінкою водіїв і витратами пального, після чого навчання водіїв сприяло більш свідомому стилю керування.
- Coviran, європейський роздрібний кооператив, заощадив понад 159 тис. літрів дизелю протягом одного року.
- Цього результату досягли завдяки ефективнішому плануванню маршрутів і професійній навігації у щоденній доставці.
- WGM, британська компанія у сфері інжинірингових і комунальних послуг, після 12 місяців використання Webfleet OptiDrive 360 скоротила щоденний час простою на 3 хвилини на автомобіль.
- У поєднанні з поліпшенням поведінки водіїв це дало 22% скорочення споживання пального.
Висновки
- Ключовий резерв економії лежить не лише у закупівельній ціні дизелю, а й у щоденному контролі споживання.
- Цифровий аналіз дає змогу виявити, де саме втрачається пальне: у маршрутах, простої, тиску в шинах або стилі водіння.
- Автопарки, які інтегрують управління паливною ефективністю у щоденні процеси, краще підготовлені до коливань цін на нафту й нафтопродукти.
- Наведені приклади показують, що економія може бути вимірюваною: від 22% до 25% скорочення споживання або понад 159 тис. літрів дизелю за рік.
* — Bridgestone для оптимізації витрат пального автопарків: Цифрова телематика (Webfleet) дозволяє відстежувати автопарк у реальному часі, аналізувати поведінку водіїв, оптимізувати маршрути та контролювати витрати пального.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Webfleet