Високі ціни на пальне змушують автопарки скорочувати споживання, а не чекати дешевшої нафти

Обновлено: Апрель 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Високі ціни на пальне змушують автопарки скорочувати споживання, а не чекати дешевшої нафти

Високі ціни на пальне тиснуть на автопаркові компанії у світі. Webfleet, рішення для управління автопарками від Bridgestone*, вказує: компанії не можуть контролювати ціни на пальне, але можуть впливати на його споживання через маршрути, стиль водіння, контроль простоїв, стан шин і цифровий аналіз даних.

Ціна нафти поза контролем компаній, споживання пального — у зоні їхнього впливу

  • Високі ціни на пальне створюють прямий тиск на операторів автопарків.
  • За оцінкою Webfleet, відповіддю на цей тиск має бути не лише реакція на коливання цін на нафту, а системне скорочення витрат пального.
  • Під час різких цінових коливань на ринку нафти й нафтопродуктів стають помітними внутрішні неефективності автопарків.

«Компанії не можуть впливати на ціни на пальне, але вони точно можуть впливати на споживання», — Ян-Маартен де Вріс, президент Fleet Management Solutions у Bridgestone.

Де автопарки втрачають пальне

  • Непотрібна робота двигуна на холостому ходу збільшує витрати пального без продуктивного результату.
  • Неефективне планування маршрутів підвищує пробіг і витрати дизелю.
  • Неоптимальна поведінка водія безпосередньо впливає на споживання.
  • Особливо значний потенціал економії Webfleet бачить у міських перевезеннях та доставках у режимі stop-and-go.

Чому це важливо для паливного ринку

  • Пальне є одним із найбільших чинників операційних витрат для автопарків.
  • Дослідження Webfleet щодо цифрового управління автопарками показало: для понад половини менеджерів автопарків скорочення операційних витрат і підвищення ефективності є головними пріоритетами.
  • Скорочення споживання дизелю на рівні автопарків зменшує залежність бізнесу від волатильності цін на нафту й нафтопродукти.

«Оптимізація споживання пального є ключовим чинником зниження загальних операційних витрат», — Ян-Маартен де Вріс, Bridgestone.

Практичні результати: цифри економії

  • Sanctuary Maintenance скоротила споживання пального на 25% протягом двох місяців після впровадження Webfleet.
  • Аналіз даних показав зв’язок між поведінкою водіїв і витратами пального, після чого навчання водіїв сприяло більш свідомому стилю керування.
  • Coviran, європейський роздрібний кооператив, заощадив понад 159 тис. літрів дизелю протягом одного року.
  • Цього результату досягли завдяки ефективнішому плануванню маршрутів і професійній навігації у щоденній доставці.
  • WGM, британська компанія у сфері інжинірингових і комунальних послуг, після 12 місяців використання Webfleet OptiDrive 360 скоротила щоденний час простою на 3 хвилини на автомобіль.
  • У поєднанні з поліпшенням поведінки водіїв це дало 22% скорочення споживання пального.

Висновки

  • Ключовий резерв економії лежить не лише у закупівельній ціні дизелю, а й у щоденному контролі споживання.
  • Цифровий аналіз дає змогу виявити, де саме втрачається пальне: у маршрутах, простої, тиску в шинах або стилі водіння.
  • Автопарки, які інтегрують управління паливною ефективністю у щоденні процеси, краще підготовлені до коливань цін на нафту й нафтопродукти.
  • Наведені приклади показують, що економія може бути вимірюваною: від 22% до 25% скорочення споживання або понад 159 тис. літрів дизелю за рік.

* — Bridgestone для оптимізації витрат пального автопарків: Цифрова телематика (Webfleet) дозволяє відстежувати автопарк у реальному часі, аналізувати поведінку водіїв, оптимізувати маршрути та контролювати витрати пального.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Webfleet

Автор:

(Всего статей: 2770)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: