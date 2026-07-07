Японські супертанкери виводять із Перської затоки 16 млн барелів нафти

Обновлено: Июль 07, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Японські супертанкери виводять із Перської затоки 16 млн барелів нафти

Два японські супертанкери із саудівською нафтою 7 липня прямували до Ормузької протоки, а загальний обсяг нафти на суднах, пов’язаних із Японією та спрямованих на вихід із Затоки цього тижня, зріс до 16 млн барелів.

Поступовий вихід танкерів зменшує обсяг нафти, заблокованої в Перській затоці

Reuters повідомило 7 липня, що два японські супертанкери із саудівською нафтою прямували до Ормузької протоки для виходу з Перської затоки. Дані LSEG і Kpler показали, що одне судно належить або управляється Nippon Yusen KK, інше — Kawasaki Kisen Kaisha.

За даними Kpler, кожен із двох танкерів завантажив по 2 млн барелів саудівської нафти 1 березня. Компанії не відповіли Reuters на запити про коментар на момент підготовки матеріалу агентства.

Останній рух суден збільшив загальний обсяг нафти на японсько-пов’язаних суднах, які виходять через Ормузьку протоку цього тижня, до 16 млн барелів. Reuters зазначило, що це скорочує обсяг нафти, заблокованої всередині Перської затоки.

У понеділок із протоки вийшли шість дуже великих нафтових танкерів із 12 млн барелів близькосхідної нафти, два хімічні танкери, автовоз і контейнеровоз, пов’язані з Японією. Судна перевозили нафту із Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару, завантажену наприкінці лютого — на початку березня.

Для європейського ринку нафтопродуктів це не є прямою новиною про дизельне пальне, але вона відображає відновлення морської логістики сирої нафти після блокувань у ключовому транспортному вузлі. Саме такі зміни впливають на доступність сировини для НПЗ і на ризикову премію в нафтових котируваннях.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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