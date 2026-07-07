Японські супертанкери виводять із Перської затоки 16 млн барелів нафти

Два японські супертанкери із саудівською нафтою 7 липня прямували до Ормузької протоки, а загальний обсяг нафти на суднах, пов’язаних із Японією та спрямованих на вихід із Затоки цього тижня, зріс до 16 млн барелів.

Поступовий вихід танкерів зменшує обсяг нафти, заблокованої в Перській затоці

Reuters повідомило 7 липня, що два японські супертанкери із саудівською нафтою прямували до Ормузької протоки для виходу з Перської затоки. Дані LSEG і Kpler показали, що одне судно належить або управляється Nippon Yusen KK, інше — Kawasaki Kisen Kaisha.

За даними Kpler, кожен із двох танкерів завантажив по 2 млн барелів саудівської нафти 1 березня. Компанії не відповіли Reuters на запити про коментар на момент підготовки матеріалу агентства.

Останній рух суден збільшив загальний обсяг нафти на японсько-пов’язаних суднах, які виходять через Ормузьку протоку цього тижня, до 16 млн барелів. Reuters зазначило, що це скорочує обсяг нафти, заблокованої всередині Перської затоки.

У понеділок із протоки вийшли шість дуже великих нафтових танкерів із 12 млн барелів близькосхідної нафти, два хімічні танкери, автовоз і контейнеровоз, пов’язані з Японією. Судна перевозили нафту із Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару, завантажену наприкінці лютого — на початку березня.

Для європейського ринку нафтопродуктів це не є прямою новиною про дизельне пальне, але вона відображає відновлення морської логістики сирої нафти після блокувань у ключовому транспортному вузлі. Саме такі зміни впливають на доступність сировини для НПЗ і на ризикову премію в нафтових котируваннях.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.