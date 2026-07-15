Dangote перевів бензин на доларове ціноутворення: гуртова ціна — $0,779 за літр

Нігерійський НПЗ Dangote почав визначати ціни на пальне для внутрішнього ринку в доларах США. Відпускна ціна бензину становить $0,779 за літр. Компанія пояснила рішення нестачею нафти, яку можна придбати за найри, та необхідністю імпортувати сировину за міжнародними цінами.

Валютний ризик переходить у ціну бензину

Dangote Petroleum Refinery 14 липня перевів продаж бензину та інших нафтопродуктів для нігерійського ринку на доларове ціноутворення. Потужність найбільшого НПЗ Африки становить 700 тис. барелів на добу, а його відпускна ціна бензину встановлена на рівні $0,779 за літр.

Раніше програма naira-for-crude давала змогу місцевим нафтопереробникам купувати нігерійську нафту за національну валюту. Це зменшувало потребу в доларах і послаблювало вплив валютного курсу на внутрішні ціни пального.

За словами віцепрезидента Dangote Group Едвіна Девакумара, НПЗ певний час продавав продукцію за найри, хоча частину сировини купував за долари. Компанія фактично брала валютну різницю на себе, але нестача нафти в межах державної програми зробила таку модель економічно нестійкою.

НПЗ отримує менше половини необхідної кількості вантажів

У травні державна NNPC збільшила постачання для Dangote приблизно з п’яти до семи танкерних партій на місяць. Водночас НПЗ оцінює свою потребу у 13–15 партій. Решту сировини підприємство змушене купувати на міжнародному ринку за долари.

Доларове ціноутворення робить внутрішню вартість бензину чутливішою до двох змінних: світової ціни на нафту та курсу найри. Навіть за незмінної вартості сировини ослаблення нігерійської валюти збільшуватиме витрати місцевих трейдерів.

Рішення не означає автоматичного збільшення експорту бензину. Воно показує, що навіть НПЗ із власною ресурсною базою залежить від доступності нафти на комерційно прийнятних умовах.

Dangote змінює баланс атлантичного ринку бензину

Значення рішення виходить за межі Нігерії. До запуску Dangote європейські НПЗ постачали значні обсяги бензину до Західної Африки, а вартість цього торговельного напряму Reuters оцінював у $17 млрд на рік. Повноцінна робота нігерійського підприємства скорочує потребу країни в імпорті та посилює конкуренцію для європейських виробників бензину.

Поточна нестача місцевої нафти водночас обмежує цю перевагу. Якщо Dangote доводиться закуповувати більше імпортної сировини за міжнародними цінами, собівартість його бензину тісніше прив’язується до глобального ринку, а різниця між африканською та європейською пропозицією зменшується.

Джерела: Reuters: доларове ціноутворення Dangote, Reuters: вплив Dangote на європейський експорт бензину.