Азійські НПЗ шукають маршрут через Суецький канал для саудівської нафти

Азійські переробники розглядають перевезення саудівської нафти з порту Янбу через Суецький канал, трубопровід SUMED і далі навколо Африки через погрози хуситів у Червоному морі.

Зміна маршрутів із Червоного моря може збільшити тривалість рейсів і витрати на фрахт та паливо.

За даними Reuters, маршрут із саудівського порту Янбу через Єгипет, Суецький канал і далі навколо мису Доброї Надії може додати до рейсу до чотирьох тижнів порівняно зі звичним рухом на схід із Янбу до Аравійського моря. Це також підвищує витрати на фрахт і суднове паливо.

Танкер Rodos, який завантажив нафту в Янбу для західного узбережжя Індії, рухався на захід і сигналізував про проходження Суецького каналу, показали дані LSEG і Kpler. Південнокорейська Hyundai Oilbank, за словами трейдерів, шукала надвеликий танкер VLCC для завантаження в Янбу з опціями Суецького каналу та трубопроводу SUMED.

Reuters зазначило, що VLCC не може повністю пройти Суецьким каналом через обмеження осадки. Тому судновласники можуть розвантажити частину партії на боці Червоного моря через SUMED, а потім знову забрати нафту на середземноморському боці. Така схема зазвичай використовується для потоків із Червоного моря до Європи.

«Зміна поведінки танкерів свідчить, що вони сприймають загрози серйозно», — сказав Reuters Метт Сміт, директор з досліджень сировинних ринків Kpler.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.