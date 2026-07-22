Азійські НПЗ шукають маршрут через Суецький канал для саудівської нафти

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Азійські НПЗ шукають маршрут через Суецький канал для саудівської нафти

Азійські переробники розглядають перевезення саудівської нафти з порту Янбу через Суецький канал, трубопровід SUMED і далі навколо Африки через погрози хуситів у Червоному морі.

Зміна маршрутів із Червоного моря може збільшити тривалість рейсів і витрати на фрахт та паливо.

За даними Reuters, маршрут із саудівського порту Янбу через Єгипет, Суецький канал і далі навколо мису Доброї Надії може додати до рейсу до чотирьох тижнів порівняно зі звичним рухом на схід із Янбу до Аравійського моря. Це також підвищує витрати на фрахт і суднове паливо.

Танкер Rodos, який завантажив нафту в Янбу для західного узбережжя Індії, рухався на захід і сигналізував про проходження Суецького каналу, показали дані LSEG і Kpler. Південнокорейська Hyundai Oilbank, за словами трейдерів, шукала надвеликий танкер VLCC для завантаження в Янбу з опціями Суецького каналу та трубопроводу SUMED.

Reuters зазначило, що VLCC не може повністю пройти Суецьким каналом через обмеження осадки. Тому судновласники можуть розвантажити частину партії на боці Червоного моря через SUMED, а потім знову забрати нафту на середземноморському боці. Така схема зазвичай використовується для потоків із Червоного моря до Європи.

«Зміна поведінки танкерів свідчить, що вони сприймають загрози серйозно», — сказав Reuters Метт Сміт, директор з досліджень сировинних ринків Kpler.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3214)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: