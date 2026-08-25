Запаси пропану у США досягли рекордних 107,013 млн барелів попри високий експорт

Обновлено: Август 25, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Запаси пропану у США досягли рекордних 107,013 млн барелів попри високий експорт

 

Запаси пропану та пропілену у США за тиждень до 14 серпня досягли 107,013 млн барелів — нового історичного максимуму. Попередній рекорд становив 106,094 млн барелів наприкінці жовтня 2025 року. Рекорд сформувався попри високий експорт: після перебоїв близькосхідного постачання іноземні покупці збільшили попит на американський пропан, однак подальше нарощування відвантажень стримує пропускна здатність експортної інфраструктури.

США накопичили понад 107 млн барелів пропану

24 серпня галузеве видання LP Gas повідомило, що запаси пропану та пропілену у США за тиждень, який завершився 14 серпня, становили 107,013 млн барелів. Це найвищий показник за весь період статистичних спостережень. Попередній максимум — 106,094 млн барелів — був зафіксований в останній тиждень жовтня 2025 року.

Новий рекорд змінив картину, яка формувалася навесні та на початку літа. Після початку американо-іранського конфлікту іноземні покупці активніше звернулися до США, оскільки постачання з Близького Сходу — другого великого центру світового LPG-експорту — було порушено. США ще до кризи були найбільшим світовим експортером пропану.

Протягом кількох місяців темпи зміни запасів давали підстави очікувати, що великий профіцит порівняно з 2025 роком може зникнути приблизно наприкінці вересня. Однак після короткого зниження запасів на початку липня почалася серія більш значних поповнень, а протягом останніх п’яти тижнів приріст повернувся до нормального для сезону темпу.

Виробництво підтримує запаси, експорт залишається високим

Американське виробництво пропану у 2026 році неодноразово встановлювало нові максимуми, за винятком періоду зимового шторму, який тимчасово порушив видобуток нафти й газу. Водночас поточне виробництво залишається нижчим за рівень понад 3 млн барелів на добу, досягнутий у квітні.

Експорт після різкого стрибка у квітні утримується на високому рівні, але більше не демонструє такого самого темпу зростання. LP Gas із посиланням на Cost Management Solutions пов’язує це не зі слабким зовнішнім попитом, а передусім з обмеженнями експортної пропускної здатності.

Цю оцінку підтримує структура цін. Експортний індикатор Mont Belvieu Enterprise приблизно на 3 центи за галон нижчий за внутрішній орієнтир Mont Belvieu ETR. Водночас різниця між американською ціною та закордонними ринками залишається достатньою для стимулювання експорту навіть за високої вартості морського транспортування.

Рекордні запаси не означають необмеженої доступності LPG для світового ринку

Для міжнародного ринку важливо розрізняти наявність фізичного ресурсу у США та можливість швидко доставити його покупцеві. Рекордний внутрішній запас зменшує ризик нестачі пропану на американському боці, однак експорт обмежують термінали та доступність суден.

Цей бар’єр особливо важливий після скорочення постачання через Ормуз. Американський ресурс одночасно потрібний азійським покупцям, які заміщують близькосхідний LPG, та традиційним імпортерам Атлантичного басейну. У липні Індія отримала зі США 896 тис. тонн LPG, а американська частка в її імпорті зросла до 73%.

LP Gas очікує введення додаткових американських експортних потужностей протягом найближчих місяців. Якщо нова інфраструктура збільшить фактичні відвантаження, високий рівень запасів створює ресурсну базу для нового ступеня зростання експорту. Це відрізняє нинішню ситуацію від ринку з фізичним дефіцитом: головним обмеженням стає не кількість пропану у США, а швидкість його вивезення на зовнішні ринки. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Джерело: LP Gas.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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