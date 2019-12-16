Домовленостей з російською стороною щодо транзиту газу на сьогодні немає, переговори продовжуються

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом на даний момент не досягнуто.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Між сторонами тривають переговори як на експертному рівні, так і у тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії.

Про будь-які досягнуті домовленості компанія повідомить через офіційні джерела.

Читайте в «Терміналі», група Нафтогаз і Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) підписали Меморандум про партнерство, метою якого є просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу.

З боку Нафтогазу меморандум підписав перший заступник голови правління Сергій Перелома, з боку UNIC – голова Виконавчого комітету Іван Сакаль і голова Секретаріату Мережі Гаяне Каракашян.

Як зазначив Сергій Перелома, партнерство з UNIC є частиною реалізації стратегії групи Нафтогаз, спрямованої на побудову ефективного, прозорого та соціально відповідального бізнесу та боротьбу з корупційними проявами. Він також нагадав, що Нафтогаз став однією з перших державних компаній, яка запровадила комплєнс-функцію.