Немецкая RWE уволит 6 тысяч сотрудников из-за закрытия угольных ТЭС

Обновлено: Январь 17, 2020. Тэги: , , , , ,

Немецкая RWE уволит 6 тысяч сотрудников из-за закрытия угольных ТЭС

Крупнейшая энергогенерирующая компания Германии сообщила о планах увольнения почти 1/3 своих сотрудников на фоне постепенного отказа ФРГ от использования бурого угля и закрытия угольных электростанций.

В немецкой компании отмечается, пишут «Вести»,что решение властей Германии отказаться от использования бурого угля в качестве источника энергогенерации и закрытие ТЭС приведут к массовому увольнению персонала компании.

Руководство RWE назвало решение о массовом закрытии угольных ТЭС в Германии «диспропорциональным», из-за чего компании придется сокращать объем генерации угольными ТЭС намного быстрее, чем планировалось ранее. В компании заявили о необходимости сократить 3 тыс. сотрудников в ближайшее время и еще 3 тыс. – до 2030 г.

Правительство ФРГ 16 января объявило о решении полностью прекратить к 2038 г. использование бурого угля на своей территории в качестве источника топлива для тепловых электростанций. Власти Германии пообещали выделить финансовую помощь из федерального бюджета страны, для того чтобы компенсировать потери компаний и регионам ФРГ в результате сворачивания угольной генерации.

В RWE также заявили о том, что обещанные правительство средства в размере 2,6 млрд евро, которые по плану будут выплачены компании в качестве компенсации в течение следующих 15 лет, будут недостаточными для покрытия всех расходов, отметив, что текущие оценки RWE предполагают финансовый ущерб в размере 3,5 млрд евро.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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