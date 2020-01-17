Немецкая RWE уволит 6 тысяч сотрудников из-за закрытия угольных ТЭС

Крупнейшая энергогенерирующая компания Германии сообщила о планах увольнения почти 1/3 своих сотрудников на фоне постепенного отказа ФРГ от использования бурого угля и закрытия угольных электростанций.

В немецкой компании отмечается, пишут «Вести»,что решение властей Германии отказаться от использования бурого угля в качестве источника энергогенерации и закрытие ТЭС приведут к массовому увольнению персонала компании.

Руководство RWE назвало решение о массовом закрытии угольных ТЭС в Германии «диспропорциональным», из-за чего компании придется сокращать объем генерации угольными ТЭС намного быстрее, чем планировалось ранее. В компании заявили о необходимости сократить 3 тыс. сотрудников в ближайшее время и еще 3 тыс. – до 2030 г.

Правительство ФРГ 16 января объявило о решении полностью прекратить к 2038 г. использование бурого угля на своей территории в качестве источника топлива для тепловых электростанций. Власти Германии пообещали выделить финансовую помощь из федерального бюджета страны, для того чтобы компенсировать потери компаний и регионам ФРГ в результате сворачивания угольной генерации.

В RWE также заявили о том, что обещанные правительство средства в размере 2,6 млрд евро, которые по плану будут выплачены компании в качестве компенсации в течение следующих 15 лет, будут недостаточными для покрытия всех расходов, отметив, что текущие оценки RWE предполагают финансовый ущерб в размере 3,5 млрд евро.