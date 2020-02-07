ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года

Обновлено: Февраль 07, 2020. Тэги: , ,

ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года

Технический комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ по итогам прошедшего заседания вынес решение. Он дополнительно рекомендовал продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года.

Также по итогам прошедшего заседания эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, пишет АНГИ.

Теперь организация ожидает решения России. По словам делегата, ответ может прийти в ближайшие выходные, уточняет АНГИ.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке, включая варианты увеличения сокращения добычи и продление соглашения.

Читайте в «Терминале», следующая встреча ОПЕК+ пройдет в марте, никто из участников сделки не просил о переносе. Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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