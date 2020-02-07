ОПЕК+ рекомендует продлить сокращение добычи нефти до конца 2020 года

Технический комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ по итогам прошедшего заседания вынес решение. Он дополнительно рекомендовал продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года.

Также по итогам прошедшего заседания эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, пишет АНГИ.

Теперь организация ожидает решения России. По словам делегата, ответ может прийти в ближайшие выходные, уточняет АНГИ.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке, включая варианты увеличения сокращения добычи и продление соглашения.

Читайте в «Терминале», следующая встреча ОПЕК+ пройдет в марте, никто из участников сделки не просил о переносе. Об этом заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.