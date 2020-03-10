Выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 30% – Таможенная служба

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на $19,54 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $84,38 млн, в том числе в феврале поставлено электроэнергии на $42,43 млн.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина и данные Государственной таможенной службы .