Выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 30% – Таможенная служба

Обновлено: Март 10, 2020. Тэги: , ,

Выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 30% – Таможенная служба

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на $19,54 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $84,38 млн, в том числе в феврале поставлено электроэнергии на $42,43 млн.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина и данные Государственной таможенной службы .

В частности, в Венгрию за два месяца 2020 года поставлена электроэнергия на $40 млн, Румынию – на $21,04 млн, Польшу – на $17,45 млн, другие страны – на $5,89 млн.

В то же время Украина в январе-феврале импортировала электроэнергию на $57,25 млн (в феврале – на $31,29 млн), в том числе из Словакии – на $25,81 млн, Венгрии – на $19,23 млн, Беларуси – на $7,51 млн, других стран – $4,71 млн.

Ранее «Терминал» писал о том, что Кабинет министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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