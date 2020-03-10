Выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 30% – Таможенная служба

Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на $19,54 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $84,38 млн, в том числе в феврале поставлено электроэнергии на $42,43 млн.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина и данные Государственной таможенной службы .
В частности, в Венгрию за два месяца 2020 года поставлена электроэнергия на $40 млн, Румынию – на $21,04 млн, Польшу – на $17,45 млн, другие страны – на $5,89 млн.
В то же время Украина в январе-феврале импортировала электроэнергию на $57,25 млн (в феврале – на $31,29 млн), в том числе из Словакии – на $25,81 млн, Венгрии – на $19,23 млн, Беларуси – на $7,51 млн, других стран – $4,71 млн.
Ранее «Терминал» писал о том, что Кабинет министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России.