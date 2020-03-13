Глава МЗС Польщі: «Північний потік-2″ загрожує безпеці Європи

Про це в інтерв’ю агентству РБК заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.
«»Північний потік-2″ становить загрозу європейській солідарності й енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні й економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника — «Газпрому»», — акцентував Чапутович.
За його словами, реалізація проєкт призведе до квазімонополіі одного підрядника і єдиного шляху постачання.
На його думку, Газопровід не підвищує диверсифікацію ні постачальників енергії, ні напрямків постачання у регіоні Центральної та Східної Європи.
«Термінал» писав, компанія, що будує «Північний потік-2″, подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.