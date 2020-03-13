Мінекоенерго фіналізує законопроект про енергоефективність – заступник міністра

Обновлено: Март 13, 2020. Тэги: ,

Мінекоенерго фіналізує законопроект про енергоефективність – заступник міністра

Мінекоенерго фіналізує роботу по доопрацюванню законопроекту про енергоефективність, щоб якомога скоріше подати законопроект до Верховної Ради України. Прийняття цього законопроекту є нашим євроінтеграційним зобов’язанням згідно вимог Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин під час панельної дискусії “Трансформація енергетики України”, що проходила в Американській торговельній палаті в Україні.

«Ставимо своїм завданням підвищення рівня енергоефективності всієї економіки. Якщо раніше уряд концентрувався на термомодернізації житлових будівель, зараз ми плануємо розширити державну підтримку для впровадження енергоефективних заходів для МСБ, стимулювати розвиток ринку енергоаудиту та впровадження систем енергоменеджменту. Окрім цього, плануємо впровадити енергоефективні публічні закупівлі, а також підвищувати енергоефективність будівель бюджетної сфери», — повідомив він.

За його словами, у планах Мінекоенерго в пілотному режимі зробити «зелені» кредити в підтримку промислових підприємств та ЕСКО компаній, яким не вистачає обігового капіталу, щоб охопити більше енергоефективних проектів. Також планується стимулювати енергоефективність у транспорті, запроваджуючи електромобільну інфраструктуру, підтримувати технології акумуляції «зеленої» енергії.

Крім того, у 2020 році важливим елементом залишається реформування податку на СО2. Викиди вуглецю, що сприяють зміні клімату — одна з найбільших глобальних загроз у світі. За даними дослідження NASA, підтвердженими Гідрометцентром, якщо взяти дані з за період 1950-1980 років  і порівняти з 2019 роком, то в Україні вже зросла середня річна температура на плюс 3 градуси,  і це ще не кінець.

«Зараз податок СО2 збирається з підприємств, які викидають більше ніж 500 тонн СО2, а  таких підприємств налічується близько 3-4 тисяч. Ми хочемо модифікувати цей податок, щоб оподатковувати викопне паливо, що імпортується та видобувається в Україні. А кошти від податку спрямовувати на енергоефективність домогосподарств та підприємств, на зелену трансформацію. І такий законопроект вже розробляється в Мінекоенерго», — підсумував заступник Міністра.

Раніше «Термінал» писав про те, що Мінекоенерго підготувало пропозиції змін законодавства розвитку альтернативних джерел енергії.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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