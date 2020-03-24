2020-03-24: Нефть Brent торгуется выше $27 за баррель

Обновлено: Март 24, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-24: Нефть Brent торгуется выше $27 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 27,72 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:53, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,55%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,12 доллара за баррель, прибавив 3,21%.

Цены на нефть выросли во вторник благодаря надеждам, что США вскоре примут пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом на $2 триллиона, который может ослабить экономическое воздействие пандемии и поддержать спрос на нефть, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,96% до $27,83 за баррель к 8:49 МСК, а WTI — на 3,55% до $24,19.

«Цены на нефть растут, главным образом, на фоне ослабления доллара, вызванного беспрецедентными мерами ФРС», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA.

Федрезерв в понедельник представил спектр программ для крупных компаний, домашних хозяйств и малого бизнеса, сославшись на стоящие перед экономикой «огромные трудности» из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник призвал Сенат оперативно одобрить масштабный пакет мер экономической поддержки, сказав, что он срочно необходим для поддержки малого бизнеса, работников и компаний таких отраслей, как авиационная, на фоне вспышки коронавируса.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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