2020-03-24: Нефть Brent торгуется выше $27 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 27,72 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:53, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,55%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,12 доллара за баррель, прибавив 3,21%.

Цены на нефть выросли во вторник благодаря надеждам, что США вскоре примут пакет мер поддержки экономики в борьбе с коронавирусом на $2 триллиона, который может ослабить экономическое воздействие пандемии и поддержать спрос на нефть, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки подорожали на 2,96% до $27,83 за баррель к 8:49 МСК, а — на 3,55% до $24,19.

«Цены на нефть растут, главным образом, на фоне ослабления доллара, вызванного беспрецедентными мерами ФРС», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA.

Федрезерв в понедельник представил спектр программ для крупных компаний, домашних хозяйств и малого бизнеса, сославшись на стоящие перед экономикой «огромные трудности» из-за пандемии коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник призвал Сенат оперативно одобрить масштабный пакет мер экономической поддержки, сказав, что он срочно необходим для поддержки малого бизнеса, работников и компаний таких отраслей, как авиационная, на фоне вспышки коронавируса.