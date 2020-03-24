Нафтогаз знизив ціну газу для населення на 14%

У березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.



Про це пише пресслужба НАК.

Зважаючи на погіршення економічної ситуації в Україні у зв’язку з поширенням вірусу COVID-19, при розрахунку ціни Нафтогаз керувався як затвердженими раніше законодавчими актами, так і додатковими ринковими факторами, що мали місце в березні.

Зокрема, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

При розрахунку ціни газу для населення на березень Нафтогаз вирішив взяти до уваги нові ринкові обставини. Оскільки Постановою КМУ задається максимально допустимий рівень ціни, Нафтогаз обрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Таким чином, оптова ціна березня встановлена на рівні, що на 14% нижчий за ціну лютого, та на 21% нижче, ніж розрахункова ціна березня згідно Постанови № 17. Оптовий прейскурант Нафтогазу є основою для формування роздрібних цін, які належать до зони відповідальності регіональних збутових компаній.

«Як відповідальна компанія Нафтогаз усвідомлює, що зараз дуже важливо підтримати домогосподарства. Від економічної стабільності окремої родини залежить стабільність української економіки в цілому. Березневе зниження ціни на 14% — наш внесок у мінімізацію можливих негативних наслідків карантину для кожного українця, для нашої держави», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Ціну на газ для захищених споживачів в квітні 2020 року Нафтогаз планує розраховувати так само за принципом вибору найменшого значення з двох альтернатив: індикативної ціни за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.