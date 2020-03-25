Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах, зменшилась

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 73,6 млрд грн (зменшення на 2,3 млрд грн, або -3,1% за тиждень).

Повідомляє сайт Нафтогазу.

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 1 668 млн грн (4,1%), регіональні газозбутові підприємства – на 650 млн грн (2,3%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 2 млн грн (0%).

Станом на 24 березня 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 46,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 670 млн грн (3,5%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 27,3 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 650 млн грн (2,3%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1 млн грн (0%) та складає близько 3,5 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 616 млн грн (14,1%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,8 млрд грн.

Раніше «Термінал» писав про те, що Нафтогаз анонсував подальше зменшення цін для населення.