Стоимость мексиканской нефти опустилась до $13 за баррель

Средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13 за баррель.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на сообщение нефтяной корпорации Pemex.

Падение цены ниже уровня 2000-х годов происходит на фоне снижения спроса на нефть, вызванного пандемией нового коронавируса и глобальным падением производства.

Накануне стало известно о пересмотре суверенных и кредитных рейтингов Мексики и нефтяной корпорации Pemex, пониженных с ВВВ+ до ВВВ с негативным прогнозом на срок до 2 лет.

Агентство Standard & Poor’s объяснило снижение рейтинга нерешительной политикой властей Мексики в борьбе с распространением COVID-19 и ожиданием сильного экономического спада в стране.

Читайте в «Терминале» еще, посол Китая в Мексике Жу Кинькяо сообщил, что китайские банки вложат 600 миллионов долларов в строительство нового нефтеперерабатывающего завода Dos Bocas в южном мексиканском штате Табаско на берегу Мексиканского залива.