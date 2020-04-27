Уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань «Нафтогазу» до 1 липня 2020 року

Про це йдеться у постанові уряду від 24 квітня 2020 р. № 303 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867″.

Раніше дія ПСО мала завершитися 1 травня, йдеться на сайті.

«У пункті 3 постанови цифри і слова “1 травня 2020 року” замінити цифрами і словами “1 травня 2021 року», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, Нафтогаз до 1 липня продаватиме природний газ газзбутам для потреб населення, виробникам тепла, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та ДП “Міжнародний дитячий центр “Артек”.

«Нафтогаз» також до 1 липня викуповуватиме всі обсяги газу в АТ «Укргазвидобування» для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів.

Читайте також, у квітні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,9 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

