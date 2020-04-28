В Украине значительно выросли запасы газа в ПХГ

Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Украины вырос до 16,398 миллиарда кубометров. Об этом рассказали в компании «Оператор ГТС Украины».

Передает «Перший діловий телеканал».

Сообщается, что за прошедшие сутки в хранилища было закачано 34,51 миллиона кубов газа. При этом отбор газа не осуществлялся.



По состоянию на 26 апреля 2020 года в Украину за сутки поступило 15,34 миллиона кубов газа из Словакии, 15,18 миллиона кубометров из Венгрии и 4,43 миллиона кубов из Польши.

Ранее «Терминал» сообщал, что Украина закупила европейский газ по цене ниже $100 за тысячу кубов.