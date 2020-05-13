У Мінекоенерго найближчим часом запрацює Експертна рада

Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля від 12 травня 2020 року N 314 було створено Експертну раду.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Експертна рада — це дорадчо-консультативний орган, до складу якого увійшли 50 експертів з галузей енергетики та екології. На її базі будуть розроблятися рішення, необхідні для виходу енергетичної галузі з кризи, подальшого її розвитку, а також заходи щодо захисту довкілля.

Найближчим часом за участі в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець буде проведено перше засідання Експертної ради, на якому буде обрано її керівні органи, створено робочі групи та визначений план роботи на найближчий час.

«Я вдячна всім фахівцям та експертам, які у ці важкі для енергетики часи підставили своє плече!» — зазначила в.о. Міністра Ольга Буславець.