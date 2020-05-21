В Украину впервые завезена партия «легкой техасской» нефти

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: , , ,

В Украину впервые завезена партия «легкой техасской» нефти

Поздно вечером 20.05.2020 г. был заведен в Нефтяную гавань и поставлен к причалу 2-н танкер UMLMA (L=244 m, флаг Катара), который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте.

Сообщает сайт Одесского морского порта.

Порт отправки — NEDERLAND TEXAS. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, в текущем году Одесский порт уже принял одну судовую партию американской нефти — 80,5 тыс. тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos (L = 249 m, флаг Греции). Кроме того, в 2019 году через одесскую нефтегавань в сторону Кременчуга было отправлено три партии нефтесырья из США, общим объемом 231,5 тыс. тонн.

По словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на т/х UMLMA в Украину впервые завезена партия т.н. «легкой техасской» нефти — West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина. На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

Ранее «Терминал» писал, что армия Венесуэлы будут сопровождать иранские танкеры с нефтью в своих водах.

 

 

Автор:

(Всего статей: 8517)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: