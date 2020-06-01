Центрэнерго будет приватизировано в следующем году — Фонд госимущества

Украина приватизирует производителя тепловой энергии «Центрэнерго» во втором квартале 2021 года после того, как, наконец, удастся сменить руководство компании на фоне угроз взрыва и судебного разбирательства.

Передает Reuters со ссылкой на слова главы Фонда государственного имущества Украины.

«Мы создали комиссию, сейчас выберем советника по приватизации», — сказал Сенниченко. — Это будет консорциум или инвестиционный банк, который впоследствии будет выполнять все необходимые процедуры для подготовки предприятия к приватизации».

Сенниченко заявил, что предыдущее руководство отказалось публиковать свой финансовый отчет за 2019 год, в течение которого он оценивает убытки компании в размере более 2 миллиардов гривен (74 миллиона долларов). ФГИ сможет определить цену для «Центрэнерго» только после того, как компания будет проверена, а ее убытки и долги будут оценены.

Ранее «Терминал» писал, что компании Кропачева, Крючкова, «Форбс энд Манхеттен Украина», Georgian International Energy Corporation намерены участвовать в приватизации «Центрэнерго».