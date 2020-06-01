На Запорізькій АЕС «рокіровка» енергоблоків

01 червня 2020 року о 01 годині 05 хвилині енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергосистеми після завершення планового капітального ремонту. О 11 годині 04 хвилині, у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі, енергоблок №1 Запорізької АЕС, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв.
Повідомляє сайт Запорізької АЕС.
На даний момент в роботі перебувають 3 енергоблока Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 020 МВт. На енергоблоці №4 йде 32 доба планового капітального ремонту, на енергоблоці №5 — 47 доба планового середнього ремонту.
Раніше «Термінал» писав, що Міненерго розробило новий енергетичний баланс України.