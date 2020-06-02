РНБО: У триденний строк подати план заходів з врегулювання енергоринку

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання робочої групи з проблемних питань функціонування енергетичної сфери.



Про це пише УНН.

Данілов наголосив на необхідності прийняття термінових рішень для збалансування роботи ринку електричної енергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення держави.

За результатами засідання прийнято рішення узагальнити висловленні пропозиції та у триденний строк подати Секретареві РНБО України план конкретних заходів з подолання проблемних питань на ринку електричної енергії для доповіді Президентові України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, серед головних проблем енергоринку:

— відкриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусії за так званими “правками Геруса” на фоні профіциту виробництва електроенергії в Україні;

— зобов‘язання України перед європейськими партнерами підвищувати “зелену” енергетику та одночасно виплачувати “зеленим” інвесторам законодавчо зафіксовані тарифи;

— профіцит електроенергії через падіння промисловості та попиту, зокрема у зв‘язку з карантином, що вплинуло на зміни енерго балансу, та зниження з боку “Укренерго” потужності атомної генерації.

Зазначимо, що попри зниження потужності АЕС, вона залишається домінуючою на енергоринку. За даними “Енергоатому”, з початку року частка АЕС у загальному обсязі енергетики Україні становить 56,2%, а у травні АЕС виробили навіть на 11% більше, ніж передбачено прогнозом, погодженим керівником “Енергоатому”.