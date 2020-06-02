РНБО: У триденний строк подати план заходів з врегулювання енергоринку

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: , ,

РНБО: У триденний строк подати план заходів з врегулювання енергоринку

Під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова відбулося засідання робочої групи з проблемних питань функціонування енергетичної сфери.

Про це пише УНН.

Данілов наголосив на необхідності прийняття термінових рішень для збалансування роботи ринку електричної енергії, недопущення маніпуляцій на ньому та захисту інтересів населення держави.

За результатами засідання прийнято рішення узагальнити висловленні пропозиції та у триденний строк подати Секретареві РНБО України план конкретних заходів з подолання проблемних питань на ринку електричної енергії для доповіді Президентові України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, серед головних проблем енергоринку:

— відкриття імпорту електроенергії з РФ та Білорусії за так званими “правками Геруса” на фоні профіциту виробництва електроенергії в Україні;

— зобов‘язання України перед європейськими партнерами підвищувати “зелену” енергетику та одночасно виплачувати “зеленим” інвесторам законодавчо зафіксовані тарифи;

— профіцит електроенергії через падіння промисловості та попиту, зокрема у зв‘язку з карантином, що вплинуло на зміни енерго балансу, та зниження з боку “Укренерго” потужності атомної генерації.

Зазначимо, що попри зниження потужності АЕС, вона залишається домінуючою на енергоринку. За даними “Енергоатому”, з початку року частка АЕС у загальному обсязі енергетики Україні становить 56,2%, а у травні АЕС виробили навіть на 11% більше, ніж передбачено прогнозом, погодженим керівником “Енергоатому”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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