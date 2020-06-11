За минулі два тижні активність учасників на УЕБ значно підвищилась

За минулі два тижні ініціатори торгів сформували 139 стартових позицій з купівлі та продажу ресурсів травня, червня, липня, серпня та ПСГ. Простежувався «перехід» між торгуємими ресурсами – до 28 травня виставлявся ресурс травня, а з 1 червня почав торгуватись ресурс серпня 2020 року.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Стартові ціни мали тенденцію до зростання, особливо на початку червня, під впливом європейських котирувань. Так, середня стартова ціна ресурсу червня 25 травня складала 2221 грн., а 5 червня – 2762 грн. за тис. куб. м. з ПДВ.

Найбільшу популярність серед учасників торгів мали ресурси ПСГ та червня. Ініціаторами торгів виступали 10 компаній, хоча позиції вдалося реалізувати лише трьом компаніям. Це Нафтогаз Трейдинг, Укрспирт та Юнайтед Енерджі. Загалом протягом двох тижнів було реалізовано 158 млн. куб. м. природного газу, що в середньому рівнозначно 16 млн. куб. м. на день і є на рівень вищим, ніж за попередні періоди у 2020 році.

Так, в останні дні Нафтогаз-Трейдинг збільшив об’єми продажів. Приміром, на початку травня компанія реалізовувала в середньому 2 млн. куб. м. на день, зараз – приблизно у 7,5 разів більше.

Ціновий діапазон по реалізованих позиціях був досить широким – від 1900 грн. на ресурс червня до 3251 грн. на ресурс серпня.