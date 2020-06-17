Рада підтримує списання заборгованості населення за компослуги

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, 16 червня, на засіданні дійшов висновку, що проект закону №3323 про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупціогенних ризиків.

Про це пише УНН.

“Проєкт визнати таким, що відповідає вимогам чинного законодавства із зауваженнями”, — сказала голова Комітету Анастасія Радіна.

Так, комітет рекомендував розробити механізм щодо недопущення зловживання у цьому питанні.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається списання заборгованості населення за наступні види послуг:

— за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб побутових споживачів, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року;

— за централізоване опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є надавачами цих послуг, станом на 1 січня 2020 року;

— за постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними постачальниками послуг, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року.

Списання заборгованості відповідно до цього Закону здійснюється у Порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Списання заборгованості населення перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, а також централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”.

Зазначається, що списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

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