Рада підтримує списання заборгованості населення за компослуги

Обновлено: Июнь 17, 2020. Тэги: , , , ,

Рада підтримує списання заборгованості населення за компослуги

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, 16 червня, на засіданні дійшов висновку, що проект закону №3323 про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року відповідає вимогам чинного законодавства і не містить корупціогенних ризиків.

Про це пише УНН.

“Проєкт визнати таким, що відповідає вимогам чинного законодавства із зауваженнями”, — сказала голова Комітету Анастасія Радіна.

Так, комітет рекомендував розробити механізм щодо недопущення зловживання у цьому питанні.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом передбачається списання заборгованості населення за наступні види послуг:

— за природний газ перед постачальниками природного газу для потреб побутових споживачів, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року;

— за централізоване опалення та постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є надавачами цих послуг, станом на 1 січня 2020 року;

— за постачання електричної енергії для кожного класу споживачів перед відповідними постачальниками послуг, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року.

Списання заборгованості відповідно до цього Закону здійснюється у Порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Списання заборгованості населення перед відповідними суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу для потреб побутових споживачів, а також централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється шляхом взаємозаліку за спожитий природний газ перед Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”.

Зазначається, що списання заборгованості населення за спожиту електроенергію здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Читайте в «Терміналі», уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії. Зокрема, йдеться про рефінансування бізнесу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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